Легенда сборной Бразилии продает свою виллу из-за долгов

53-летний Кафу должен банкам и кредиторам около 3,3 млн евро. Чтобы погасить долги двукратного чемпиона мира, суд выставил на продажу его роскошную виллу, которая была оценена в 7,4 млн евро. Если недвижимость не удастся продать по рыночной цене, ее стоимость будет уменьшена вдвое, пишет Sportmail.

Площадь четырехэтажной виллы Кафу составляет более 2,5 тыс. квадратных метров. Она включает в себя шесть люкс-номеров, футбольное поле, игровую комнату, кинозал, комнату для трофеев, сауну и лифт.

Отмечается, что Кафу через своих адвокатов пытался обжаловать решение суда, но предотвратить продажу виллы не удалось. Начало торгов намечено на 4 апреля.

Кафу является лидером по числу проведенных матчей за сборную Бразилии (142), в составе которой он дважды становился чемпионом мира (1994, 2002). На клубном уровне бразилец известен по выступлениям за „Рому“ и „Милан“, в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов (2007). В 2008 году Кафу завершил игровую карьеру.

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