ФОТО | В Таллинне у Мемориала жертвам коммунизма почтили память жертв депортации. Свечи зажгли и на площади Вабадузе(1)
В понедельник, 25 марта, по всей Эстонии поминают жертв депортации 1949 года, со дня которой сегодня исполняется 75 лет. Одна из церемоний состоялась в Таллинне у Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ.
В церемонии на Маарьямяэ участвовали президент ЭР Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас. Молебен отслужил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии (EELK) Урмас Вийлма.
К мемориалу были возложены венки, после чего участники выступили с небольшими речами.
В своем выступление Алар Карис вспомнил свою семью, члены которой в различные годы были высланы в Сибирь и отметил, что эта трагическая страница истории связала всех эстонцев.
Как сказал глава государства, мы больше не позволим пасть эстонскому флагу и не позволим воцаряться этому злу.
„В Украине мы видим тот же облик зла, что видели и в Эстонии 75 лет назад“, - сказал Карис.
Кая Каллас также вспомнила свою семью и отметила, что та же история продолжается сейчас в Украине. „Агрессор не остановится, если его не остановят“, - сказала премьер-министр.
Акция памяти прошла в понедельник и на столичной площади Вабадузе
На площади Вабадузе в память о жертвах депортации выложили 1550 свечей, которые могли зажечь пришедшие на мероприятие люди.
В центре площади установлен стенд, где приведены имена 32 000 людей, которым была предписана высылка из Эстонии. Среди них перечислены и те, кто был заключен в тюрьму, вынужден был бежать или скрываться, а также те, кто родился в семьях, депортированных в Сибирь. Эстонский Институт памяти разместил на стенде пояснительные таблички на английском, русском, финском и немецком языках.
Люди могут принести на площадь и свои свечи.
Организаторы акции призывают также людей выставить свечи в окнах своих домов.
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