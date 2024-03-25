ФОТО | В Таллинне у Мемориала жертвам коммунизма почтили память жертв депортации. Свечи зажгли и на площади Вабадузе

В церемонии на Маарьямяэ участвовали президент ЭР Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас. Молебен отслужил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии (EELK) Урмас Вийлма.

К мемориалу были возложены венки, после чего участники выступили с небольшими речами.

В своем выступление Алар Карис вспомнил свою семью, члены которой в различные годы были высланы в Сибирь и отметил, что эта трагическая страница истории связала всех эстонцев.

Как сказал глава государства, мы больше не позволим пасть эстонскому флагу и не позволим воцаряться этому злу.

„В Украине мы видим тот же облик зла, что видели и в Эстонии 75 лет назад“, - сказал Карис.

Кая Каллас также вспомнила свою семью и отметила, что та же история продолжается сейчас в Украине. „Агрессор не остановится, если его не остановят“, - сказала премьер-министр.

Акция памяти прошла в понедельник и на столичной площади Вабадузе

На площади Вабадузе в память о жертвах депортации выложили 1550 свечей, которые могли зажечь пришедшие на мероприятие люди.

В центре площади установлен стенд, где приведены имена 32 000 людей, которым была предписана высылка из Эстонии. Среди них перечислены и те, кто был заключен в тюрьму, вынужден был бежать или скрываться, а также те, кто родился в семьях, депортированных в Сибирь. Эстонский Институт памяти разместил на стенде пояснительные таблички на английском, русском, финском и немецком языках.

Люди могут принести на площадь и свои свечи.

Организаторы акции призывают также людей выставить свечи в окнах своих домов.

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