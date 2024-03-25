ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (761-й день) | Посол России не явился в МИД Польши после инцидента с ракетой. Почему ее не сбили?

Воздушные силы ВСУ утверждают, что в ночь на 25 марта сбили восемь из девяти беспилотников типа „Шахед“, запущенных российскими военными. Дроны уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

В Николаевской области один из ударов пришелся по энергетическому объекту, после этого начался пожар. В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект, там начался пожар. Из-за этого была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Мэрия Одессы сообщила, что в городе временно не ходят троллейбусы и трамваи.

В ночь на 25 марта российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области беспилотниками, сообщили в ВСУ.

На Новочеркасской ГРЭС — крупнейшей тепловой электростанции в Ростовской области — в ночь на 25 марта произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, устанавливается, отметил глава региона. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что станцию атаковали беспилотники. В атаке участвовали сразу несколько дронов. В Минобороны России заявили, ночью 25 марта над территорией Ростовской области силы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников.

• Подразделения ракетных войск Украины поразили два средства ПВО российской армии, три артиллерийских средства и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

• На новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать армию РФ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное. Российские войска при поддержке авиации пытались прорвать оборону ВСУ;

• ВСУ отразили восемь атак российских войск на лиманском направлении, восемь атак — на бахмутском направлении, 10 атак — на авдеевском направлении;

• Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;

• Российские войска нанесли 33 ракетных удара и 70 авиационных ударов, а также совершили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня;

• На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой области;

В Печерском районе пострадали десять человек. Пострадала часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука

Утром в понедельник Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска выпустили по Киеву две баллистические ракеты . Силы ПВО, как утверждается, сбили их.

„Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался“, — сказал Андреев агентству „РИА Новости“.

„Мы задаемся вопросом, выполняет ли посол указания министерства иностранных дел в Москве и способен ли он должным образом представлять интересы России в Варшаве, — сказал пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский. — Дипломатическая нота польского МИД с требованием объяснить нарушение польского воздушного пространства будет передана российскому МИД другим путем“.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не явился по дипломатической повестке в МИД Польши, выданной после того, как в выходные российская ракета предположительно нарушила воздушное пространство страны, сообщили в министерстве.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский объяснил, что российскую ракету в ночь на воскресенье не сбили, потому что понимали, что она покинет воздушное пространство Польши , а попытка ее сбить представляла бы больший риск для местных жителей. „Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию“, — сказал он. В ночь на воскресенье Россия нанесла массированный удар по Украине, одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши и находилась там 39 секунд.

• На авдеевском направлении армия РФ улучшила положение по переднему краю и отразила 10 атак в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой области;

• На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой области;

• Российские средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона, а также сбили 31 снаряд систем HIMARS, Vampire и „Ураган“.

В результате массированной ракетной атаки российской армии на украинскую энергосистему 22 марта ДТЭК (крупнейшая частная энергокомпания Украины) потеряла около половины своих генерирующих мощностей. Об этом сообщил гендиректор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко.

По его словам, российская атака проводилась по двум частям украинской энергосистемы — генерирующей и распорядительной.

„Восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы“, — сказал Коваленко, добавив, что летом может возникнуть дефицит электроэнергии, так как Украина не сможет производить ее достаточном объеме.

Директор „Укргидроэнерго“ Игорь Сирота заявил, что на восстановление поврежденной при обстреле Днепрогэс уйдут годы. Сейчас станция не работает. Ситуация на самой плотине Днепрогэс контролируемая. Угрозы прорыва нет.

Восстановление пятой ТЭЦ в Харькове после прилета продлится не один год, сообщил директор предприятия Александр Минкович. Понадобится изготовить эксклюзивное оборудование энергоблоков, в частности, турбин, генераторов. Пресс-служба станции говорит, что с ее разрушением Харьков потерял основные мощности генерации тепло- и электроэнергии для города. Электроснабжение Харькова сейчас происходит из других регионов.

Министр энергетики Украины Герман Геращенко заявил, что ущерб от российских ударов на энергетические объекты страны на прошлой неделе может исчисляться миллиардами.