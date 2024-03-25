Еврокомиссия начала расследование в отношении Google, Meta и Apple. Компаниям грозят миллиардные штрафы

Закон о цифровых рынках (DMA) начал действовать в Евросоюзе 7 марта. Его основная цель — ограничить возможности крупнейших технологических компаний по использованию своего доминирующего положения на рынке.

DMA определяет так называемых "привратников" — сервисы, контролирующие доступ на рынок для других игроков. К таковым относятся, в частности, продукты Google, Apple и Meta. Эти компании обязаны, например, обеспечить пользователям возможность выбора между собственными сервисами и аналогами от конкурентов.

Еврокомиссия подозревает Google, что в поисковой выдаче, например, при поиске авиабилетов, предпочтение может отдаваться собственным продуктам компании. Сервисы Apple проверят на возможность отказаться от использования предустановленных приложений на произведенных компанией устройствах. Meta вызвала подозрение, когда анонсировала введение для пользователей Facebook и Instagram подписки, которая позволит отказаться от просмотра рекламы в этих соцсетях. По мнению Бретона, такая модель "может не обеспечивать реальную альтернативу".

Представители трех компаний, отмечает Politico, уверены, что их сервисы удовлетворяют требованиям DMA. Они также заверили, что в последние месяцы серьезно реорганизовали свою работу на территории Евросоюза, чтобы соответствовать новому закону.

У Еврокомиссии есть год на проведение расследования. Если нарушения в работе IT-гигантов удастся доказать, им грозят штрафы вплоть до 10% от глобального оборота.

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