Пытки подозреваемых в теракте: правозащитники осудили, Песков комментировать отказался

Правозащитное объединение „Команда против пыток“ в понедельник, 25 марта, опубликовало заявление, в котором осудило насилие силовиков по отношению к подозреваемым в теракте в „Крокус Сити Холле“. В документе отмечается, что задержанных доставили в зал суда, где им выбирали меру пресечения, с видимыми следами пыток: „с отрезанным ухом, пакетом на шее и без сознания“.

Правозащитники напомнили, что "пострадавшие от пыток зачастую дают ложную информацию, чтобы хотя бы на время остановить насилие" и поэтому ценность показаний, добытых таким образом, "критически низка".

В документе также обращено внимание на то, что факты пыток задержанных сделали достоянием гласности. "Мы стали свидетелями не только чудовищного теракта, но и публичной пытки - это способ парализовать людей страхом и сделать все общество косвенными жертвами насилия", - отметили правозащитники. "Ответом на варварство не должно стать варварство", - указано в заявлении.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали. ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, граждане Таджикистана. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Согласно фото и видео материалам, размещенным в СМИ и Telegram-каналах, подозреваемые после задержания подвергались пыткам током, одному из них силовики отрезали ухо и заставляли его съесть, еще один из возможных террористов был доставлен в зал заседания суда из реанимации.

Песков отказался комментировать насилие к задержанным

По поводу пыток в отношении подозреваемых журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. "Я оставляю этот вопрос без ответа", - заявил чиновник.

Медуза напоминает, что накануне Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца четверых подозреваемых в теракте. На фото и видео из зала суда видно, что они избиты. У одного из них на шее обрывки пакета, у другого забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании. Еще одного подозреваемого привезли в суд на медицинской каталке и с катетером. В телеграм-каналах появлялась информация, что при задержании ему выдавили глаз. На заседании он сидел с закрытыми глазами и не реагировал на происходящее. На второй день после теракта в Z-каналах появилось фото одного из задержанных, на котором он лежит на полу со спущенными штанами, в район его поясницы тянутся провода от стоящего рядом прибора, который силовики используют для пыток разрядами электричества. До этого в телеграм-каналах появлялось видео, как одному из подозреваемых при задержании силовики отрезают кусок уха и заставляют его съесть.

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