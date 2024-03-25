Пустая лодка дрейфовала в реке Нарва

Пограничники дрейфующую лодку доставили на берег и связались с ее владельцем. В прошедшие выходные они проверили и другие лодки в порту и обнаружили в общей сложности 11 лодок, которые не были закреплены должным образом. Со всеми владельцами лодок провели беседы и им вынесли устное предупреждение.