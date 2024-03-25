В Ласнамяэ пропала 12-летняя девочка. Полиция просит помощи

Девочка ушла из своего дома в Ласнамяэ вчера, 24 марта, и до сих пор не вернулась. Полиция проверила все места, где она может находиться, но пока безрезультатно. Она может передвигаться по разным районам города.

Уходя из дома, девочка была одета в неоново-зеленую куртку с капюшоном, черные брюки и тенниски. Волосы у нее темные с розовыми и оранжевыми прядями.

Полиция просит всех, кто видел девочку, сообщить об этом по номеру 112.

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