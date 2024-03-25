Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн
Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес в понедельник внес залог в размере €1 млн и в ближайшее время будет освобожден из-под стражи на время рассмотрения апелляций. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу суда.
22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба Барселоны в декабре 2022 года. 20 марта суд назначил Алвесу залог, пишет РБК.
Футболисту не сразу удалось собрать деньги из-за заморозки счетов и пришлось провести выходные в заключении, отмечает Marca.
Алвес находится под стражей 14 месяцев, ему ранее трижды отказывали в освобождении под залог из-за высокого риска побега на родину, которая не экстрадирует своих граждан.
Алвес — второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев (43) после Лионеля Месси. На протяжении карьеры он играл за такие клубы, как „Барселона“, „Севилья“, „Ювентус“ и ПСЖ.
21 марта стало известно, что другой бывший игрок сборной Бразилии Робиньо, приговоренный в Италии к 9 годам тюрьмы за изнасилование, будет отбывать срок на родине.
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