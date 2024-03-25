Футбол
25.03.2024, 13:40

24-летний футболист умер после потери сознания на тренировке

 
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Колумбийский нападающий боливийского клуба „Реал Санта-Крус“ Гильермо Денис Бельтран потерял сознание во время тренировки и умер от остановки сердца 22 марта, пишет Marca.

Футболисту было 24 года, после потери сознания его сразу повезли в больницу, но врачи не смогли его спасти, пишет РБК.

В клубе отметили, что это первый случай смерти футболиста в Боливии на тренировке или во время матча. Бельтран стал игроком „Реал Санта-Крус“ в июне, провел 21 матч и забил один гол.

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