Полиция ищет 15-летнего Артура

Сотрудники Образовательной коллегии Маарьямаа сообщили полиции, что 15-летний Артур на прошлой неделе не вернулся в школу. 18 марта родитель посадил Артура на автобус в Валга, на котором юноша должен был приехать в Тарту. Однако в Тарту молодой человек из из автобуса не вышел, где он это сделал и где находится, до сих пор неизвестно.

По словам сотрудников школы и родственников, Артур может находиться как в Тарту, так и в Валга. Были проверены разные адреса, но определить местонахождение молодого человека пока не удалось.

Когда Артур вышел из дома, он был одет в сине-красно-белую полосатую куртку, черные брюки Adidas и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Артура или знает, где он находится, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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