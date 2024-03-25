Атака дронами? В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС

По неофициальной информации, которую приводит телеграм-канал Baza, электростанцию атаковали несколько беспилотников около 2:30 ночи. Другие источники это не подтверждали. Meduza со ссылкой на телеграм-канал „Новочеркасск сегодня“ сообщила, что в районе ГРЭС ночью слышали около 17-20 взрывов, некоторые из которых сопровождались яркими вспышками в небе.