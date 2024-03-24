ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (760-й день) | Глава МИД Украины назвал Путина „патологическим лжецом“. Белгород атакован из РСЗО „Вампир“
Подводим итоги очередного дня войны.
Минобороны РФ заявило об уничтожении над Белгородом 22 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 „Вампир“.
В результате обстрела Белгорода пострадали шесть человек.
Официальных данных о пострадавших пока нет. Снаряд попал в общежитие белгородского университета. Удар пришелся на крышу общежития БГТУ имени Шухова. Пострадала комната, где живут студенты — на потолке образовалась дыра. Сейчас на территорию общежития никого не пускают. Туда приехали аварийные службы. Из-за обстрелов также был поврежден один из многоэтажных домов в центре города.
Россия за сутки 18 раз атаковала Никопольскую область - Днепропетровская ОВА.
Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о восстановлении подачи света во все дома в Одессе.
В сообщении отмечается, что „при увеличении потребления электроэнергии возможны отключения согласно графику стабилизационных отключений“. Электроснабжение в Одессе, как и в других городах Украины, было нарушено в результате массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины российскими войсками 22 марта.
„Нафтогаз“ сообщил о повреждении своего газового хранилища в результате российского обстрела.
В результате обстрела повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ „Нафтогаза“ на западе Украины, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что работы по локализации и ликвидации последствий обстрела продолжаются. По заявлению пресс-службы „Нафтогаза“, атака не повлияет на поставки газа украинским потребителям.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Путина „патологическим лжецом“ из-за заявлений, связывающих Украину с терактом в „Крокус Сити Холле“.
„Путин лгал о взрывах домов в 1999 году, о катастрофе с подлодкой „Курск“ в 2000 году, о захвате школы в Беслане в 2004 году, об убийствах Политковской в 2006-м, Магнитского в 2009-м, Немцова в 2015-м и многих других своих критиков, о российских солдатах в Крыму, о крушении рейса MH17 и о планах вторгнуться в Украину“, - сказал Кулеба.
Минобороны РФ заявило, что ночные обстрелы Украины ракетами и беспилотниками были направлены на „объекты электроэнергетики, газодобывающей отрасли“ и на „места сборки и испытаний безэкипажных катеров“.
„В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты“, — говорится в сводке от 24 марта.
ВСУ нанесли удар по аннексированному Севастополю. Назначенный Россией губернатор назвал его самым массированным за последнее время.
ВСУ утверждают, что при атаке на Севастополь «успешно поразили» большие десантные корабли «Ямал» и «Азов».
В сообщении Центра стратегических коммуникаций ВСУ также говорится, что был поражен центр связи и «несколько объектов инфраструктуры» Черноморского флота РФ. Российские источники пока не сообщали об атаке на корабли «Ямал» и «Азов». Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев упоминал поврежденные в результате атаки пассажирские катера.
По его словам, из-за попадания осколка ракеты в торец дома погиб 65-летний мужчина. Четыре человека пострадали. Ударной волной выбило стекла в жилых домах в центре города. Развожаев также пригрозил уголовным наказанием тем, кто снимал видео.
Российская крылатая ракета вошла в воздушное пространство Польши в ночь на 24 марта.
Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Согласно пресс-релизу, это произошло в 4:23 по местному времени. «Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд», - сказано в сообщении.
Были предприняты «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», в частности, «задействована польская и союзная авиация». Российское Минобороны сообщение польских военных пока не прокомментировало.
Российские бомбардировщики в ночь на 24 марта выпустили ракеты по Украине.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что вылетевшие ранее с авиабазы в Мурманской области стратегические бомбардировщики Ту-95, выпустили ракеты в сторону Украины. Ночью для обстрелов Украины с аэродрома Оленье взлетели 14 самолетов, сообщалось ранее.
В значительной части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. При этом в некоторых регионах, в частности в западных, тревога была объявлена из-за атак ударных беспилотников.
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