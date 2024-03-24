ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (760-й день) | Глава МИД Украины назвал Путина „патологическим лжецом“. Белгород атакован из РСЗО „Вампир“

Минобороны РФ заявило об уничтожении над Белгородом 22 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 „Вампир“.

В результате обстрела Белгорода пострадали шесть человек.

Официальных данных о пострадавших пока нет. Снаряд попал в общежитие белгородского университета. Удар пришелся на крышу общежития БГТУ имени Шухова. Пострадала комната, где живут студенты — на потолке образовалась дыра. Сейчас на территорию общежития никого не пускают. Туда приехали аварийные службы. Из-за обстрелов также был поврежден один из многоэтажных домов в центре города.

Россия за сутки 18 раз атаковала Никопольскую область - Днепропетровская ОВА.

Украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о восстановлении подачи света во все дома в Одессе.

В сообщении отмечается, что „при увеличении потребления электроэнергии возможны отключения согласно графику стабилизационных отключений“. Электроснабжение в Одессе, как и в других городах Украины, было нарушено в результате массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины российскими войсками 22 марта.

„Нафтогаз“ сообщил о повреждении своего газового хранилища в результате российского обстрела.

В результате обстрела повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ „Нафтогаза“ на западе Украины, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что работы по локализации и ликвидации последствий обстрела продолжаются. По заявлению пресс-службы „Нафтогаза“, атака не повлияет на поставки газа украинским потребителям.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Путина „патологическим лжецом“ из-за заявлений, связывающих Украину с терактом в „Крокус Сити Холле“.

„Путин лгал о взрывах домов в 1999 году, о катастрофе с подлодкой „Курск“ в 2000 году, о захвате школы в Беслане в 2004 году, об убийствах Политковской в 2006-м, Магнитского в 2009-м, Немцова в 2015-м и многих других своих критиков, о российских солдатах в Крыму, о крушении рейса MH17 и о планах вторгнуться в Украину“, - сказал Кулеба.