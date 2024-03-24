„Я себя героем не считаю". 15-летний Ислам Халилов, подрабатывающий гардеробщиком, во время теракта вывел из „Крокуса“ более ста человек

„Медуза“ со ссылкой телеграм-канал „112“, пишет, что восьмиклассник-гардеробщик спас более 100 человек, взяв на себя эвакуацию зрителей из „Крокуса“.15-летний Ислам подрабатывает в концертном зале. Говорит, их учили, что делать в экстренной ситуации. Правда, что она будет настолько экстренная, никто не ожидал.

Когда началась стрельба, парень встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих в сторону выхода. В какой-то момент Ислам заметил, что большая группа людей пытается уйти в тупик. Он вмешался, повел испуганных гостей „Крокуса“ за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.

Сам Ислам Халилов рассказал изданию „Москва онлайн“, что подрабатывал в концертном зале около года. В день теракта он заступил на смену в 16:00. Когда началось нападение, и он услышал громкие звуки, то сначала подумал, что „может, какая-то шумная компания пришла“. Халилов понял, что что-то не так, когда со стороны лестницы начали выбегать люди.

„Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей, — рассказал Ислам. — Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону „Экспо““.

Халилов объяснил, что его как сотрудника инструктировали, как действовать в чрезвычайной ситуации, поэтому он „знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить“. Сам подросток шел последним, чтобы, по его словам, „знать, что никого не оставил“. „Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне все это пришлось пережить. Что все это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать“, — рассказал Халилов.