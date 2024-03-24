Впервые в истории в космос отправилась белоруска

Российский космический корабль „Союз МС-25“ успешно стартовал к МКС с космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 23 марта. В составе экипажа - Марина Василевская, первая белорусская женщина, которая побывала на орбите. Компанию ей составляют астронавт НАСА Трейси Колдуэлл-Дайсон и командир корабля, российский космонавт Олег Новицкий - он тоже родился в Беларуси.

Василевская - 33-летняя бортпроводница авиакомпании „Белавиа“. В декабре 2022 года, в ходе конкурсного отбора, проходившего в Беларуси, она была отобрана в числе шести претенденток из более трех тысяч желающих девушек для участия в космическом полёте на российском корабле „Союз“.

После проведения медицинских исследований в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина была отобрана вместе с Анастасией Ленковой кандидатом на космический полёт. 29 мая 2023 года назначена в основной экипаж транспортного пилотируемого корабля „Союз МС-25“ и 21-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию в качестве участника космического полёта.

Запуск МС-25 был запланирован на 21 марта, но за несколько секунд до старта миссия была прервана. Оказалось, что система безопасности отключила все из-за просадки напряжения химического источника тока. По данным Роскосмоса, опасности для экипажа не было.

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