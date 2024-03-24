Число жертв теракта в „Крокус Сити Холле“ возросло до 137

Опознаны 62 тела, для идентификации проводятся генетические экспертизы. Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи сообщили, что при осмотре здания "Крокуса" следов минирования не обнаружили. Найдены четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, два автомата Калашникова и около 30 магазинов к ним.

Опознание проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников.

В департаменте отметили, что в некоторых случаях для опознания может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.