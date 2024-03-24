Это потеря? Генсек Партии реформ прокомментировал отказ Ансипа баллотироваться в Европарламент

ERR поинтересовался у Суслова, можно ли назвать отказ Ансипа баллотироваться в Европарламент потерей для избирательного списка Партии реформ.

„Это не проигрыш, и не победа. Выборы еще впереди, и мы вносим свои коррективы, чтобы список кандидатов был сильный“, - ответил Суслов.

„Я бы не стал торопиться с событиями. Посчитаем цыплят, когда закончатся выборы. У нас определенно есть другие кандидаты, которые хотели бы баллотироваться на выборах в Европарламент“, - отметил он.

Как мы ранее сообщали, в воскресенье, 24 марта, депутат Европарламента Андрус Ансип направил однопартийцам во внутрипартийной переписке письмо, в котором сообщил, что отказывается баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Список Партии реформ и порядок, в котором представлены кандидаты, будут окончательно обнародованы 7 апреля на общем собрании партии.

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