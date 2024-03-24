ФОТО | Женская команда „Флоры“ выиграла третий Суперкубок Эстонии подряд

Анастасия Иванова вывела „Флору“ вперед на третьей минуте матча, а Кристина Терн до перерыва увеличила преимущество таллиннского клуба до двух мячей.

Во втором тайме Иванова забила еще три безответных мяча, и „Флора“ одержала убедительную победу со счетом 5:0.

В последние два года „Флора“ и „Спортинг“ сражались за Суперкубка страны дважды, и таллиннский клуб выиграл оба матч со счетом 3:0 и 4:2 соответственно.

В активе женской команды „Флоры“ теперь восемь побед в Суперкубке, семь раз трофей выигрывал клуб „Пярну“ и один раз - таллиннский „Калев“.

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