Футбол
24.03.2024, 15:46

ФОТО | Женская команда „Флоры“ выиграла третий Суперкубок Эстонии подряд

 
Henri-Kristian Kirsip
henri-kristian.kirsip@delfi.ee

Победитель 15-го Суперкубка Эстонии по футболу среди женщин стала таллиннская „Флора“, которая обыграла „Спортинг“ (Саку) со счетом 5:0.

Анастасия Иванова вывела „Флору“ вперед на третьей минуте матча, а Кристина Терн до перерыва увеличила преимущество таллиннского клуба до двух мячей.

Во втором тайме Иванова забила еще три безответных мяча, и „Флора“ одержала убедительную победу со счетом 5:0.

В последние два года „Флора“ и „Спортинг“ сражались за Суперкубка страны дважды, и таллиннский клуб выиграл оба матч со счетом 3:0 и 4:2 соответственно.

В активе женской команды „Флоры“ теперь восемь побед в Суперкубке, семь раз трофей выигрывал клуб „Пярну“ и один раз - таллиннский „Калев“.

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