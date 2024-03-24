ВСУ: военные Украины поразили два российских корабля

По данным Вооруженных сил Украины, в ходе атаки на портовый город Севастополь в аннексированном Россией Крыму были поражены два российских корабля. "Силы обороны Украины успешно поразили российские большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении Страткома в Facebook в воскресенье, 24 марта.

"Ямал" и "Азов" были построены еще во времена СССР на территории Польши по заказу советского ВМФ, отмечает украинское издание "Обозреватель". В частности, БДК "Ямал" принимал прямое участие в вооруженной агрессии России против Грузии в 2008 году высадкой десанта в порту Поти с целью уничтожения кораблей ВМС Грузии. В последнее время оба корабля базировались в Крыму и принимали участие в боевых действиях РФ против Украины.

Севастополь попал под массированную ракетную атаку

Аннексированный Крым и Севастополь подверглись ракетной атаке накануне вечером. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена. При этом, по его словам, из-за попадания осколка ракеты в жилой дом в городе погиб 65-летний местный житель. Кроме того, в результате удара было ранено четыре человека. Одна из сбитых ракет попала в частный дом, но не взорвалась, заявил Развожаев, а также, по его словам, ракеты попали в дома и одно "офисное здание".