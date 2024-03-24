В „Крокусе“ погибла помощница директора группы «Пикник»

„Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь“, - писал вчера, 23 марта, Шклярский. - У нас все ещё нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда“.

24 марта тело Кушнер опознал ее супруг, пишет Медуза со ссылкой на Mash.

Музыканты группы „Пикник“ не пострадали, а Екатерина во время начала теракта находилась в фойе „Крокус Сити Холла“ и застала начало атаки.

Фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видео с соболезнованиями близким погибших.

„Мы обращаемся ко всем, кто, не желая того, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Мы приносим соболезнования всем родственникам“, - сказал в обращении Шкляркский.

Стрельба и пожар произошли перед концертом музыкальной группы „Пикник“ 22 марта в концертном зале „Крокус Сити Холл“. По данным на 24 марта, погибли 133 человека, еще 154, по данным подмосковного Минздрава, пострадали.

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