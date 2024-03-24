ФОТО | "Скорбим вместе" – в Таллинне к посольству РФ люди несут цветы и выражают соболезнования в связи с терактом
К зданию российского посольства в Таллинне 24 марта продолжают нести цветы, детские игрушки и свечи желающие почтить память погибших, выразить скорбь и соболезнование погибшим при теракте в Подмосковье. В России этот день объявлен общенациональным трауром по жертвам теракта в „Крокус Сити Холле“.
Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы „Пикник“ несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете РФ. Сейчас в „Крокусе“ продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 133.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.