ГАЛЕРЕЯ | Партия Isamaa утвердила список кандидатов и программу к выборам Европарламента

В список кандидатов Isamaa на выборах в Европейский парламент вошли Рихо Террас, Урмас Рейнсалу, Урве Пало, Рийна Солман, Тынис Лукас, Вирве Линдер, Юллар Сааремяэ, Ахти Калликорм и Юри Ратас.

„Голос, отданный нам на выборах в Европарламент, - это голос за всеобъемлющую европейскую политику, основанную на интересах Эстонии. Isamaa принадлежит к фракции Европейская народная партия, которая по всем предположениям после выборов будет самой влиятельной политической группой в европейской политике“, - сказал председатель партии Урмас Рейнсалу в своей речи на совете партии.

„Наш предвыборный лозунг: „На правильном пути!““ - заявил Рейнсалу.

По его словам, Европе необходимо больше инвестировать в безопасность и поддержку Украины, а также в сокращение бюрократии и экономический рост.

Помимо европейских вопросов, предстоящие выборы, по словам председателя партии Isamaa, также станут референдумом по внутриэстонским вопросам.

„Мой призыв к народу Эстонии: голосуйте против правительства Каи Каллас. Эти выборы должны стать приговором лживой политике. Не отдавайте свои голоса за кандидатов правящих партий. Позитивной альтернативой правящей коалиции является партия Isamaa“, - призвал Рейнсалу.

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