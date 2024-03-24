Баскетбол
24.03.2024, 16:31

Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: клуб „Кейла“ проиграл в заключительном матче регулярного чемпионата

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В воскресенье. 24 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ проиграл дома латвийской „Валмиире“ (77:80).

Первые минуты матча прошли в равной борьбе, но затем „Валмиера“ завладела инициативой. Первую четверть гости выиграли со счетом 17:16, но во второй четверти отрыв увеличился в лучшем случае до восьми очков. Однако на последних минутах второй четверти „Кейла“ сумел сократить разрыв и ушел на перерыв уступая „Валмиере“ 4 очка (39:35).

„Валмиера“ начала вторую половину с небольшого рывка в 6 очков, впервые за игру увеличив преимущество до двузначного числа. „Кейла“ ответил своим рывком (12:0) и ушла на последнюю четверть, выигрывая со счетом 59:56.

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