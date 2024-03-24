Глава МИД ЭР Маргус Цахкна отправился в визитом в Вашингтон, где встретится с американским коллегой

Основными темами встреч станут июльский саммит НАТО, региональная безопасность и помощь Украине, включая использование замороженных российских активов, передает rus.err.

„Только продолжение тесного сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами обеспечит способность свободного мира справиться со всеми кризисами, с которыми мы сталкиваемся“, — заявил Цахкна перед визитом.

„США являются одним из важнейших союзников Эстонии и играют ведущую роль среди сторонников Украины. Убежден, что в ходе совместных дискуссий мы найдем способы придать новый импульс помощи Украине“, - отметил глава МИД.

По словам Цахкна, Эстония высоко ценит вклад США в безопасность Европы и Эстонии, о чем также свидетельствует одобренная на этой неделе Конгрессом США помощь в области безопасности странам Балтии в размере 228 млн долларов.

„Помощь США в сфере безопасности позволяет Эстонии делать значительные инвестиции в национальную оборону. В то же время это доказывает, что союзники заботятся о безопасности нашего региона“, - подчеркнул министр.

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