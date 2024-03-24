„Калев/Крамо“ разгромил главного неудачника эстоно-латвийской баскетбольной лиги

„Калев/Крамо“ уверенно начали игру, быстро увеличив преимущество до двузначных цифр. Однако в первой четверти хозяева не опустили руки, и смогли сократить отставание в счете (17:(26). Вторая четверть была похожа на первую по игре команды гостей. Минута за минутой разрыв увеличивался, и к концу второй четверти „Крамо/Крамо“ выигрывал со счетом 48:33.