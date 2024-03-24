Число пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ увеличилось
Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ по Московской области опубликовало уточненные данные по количеству пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“, передает „Медуза“.
Как сообщило ведомство, пострадали 152 человека, пятеро из которых — дети.
Ранее Минздрав РФ сообщал о 147 пострадавших.
Также МЧС подтвердило озвученное ранее число погибших — 133 человека.
Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы „Пикник“ несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете РФ. Сейчас в „Крокусе“ продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 133. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура.
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