Россия нанесла массированный удар по Львовской области. Одна ракета нарушила воздушное пространство Польши

Как сообщают Воздушные силы Украины и мэр Львова Андрей Садовый, ракетный удар длился более двух часов. На Львовщину было направлено до 20 ракет и несколько ударных дронов типа "Шахед", все они были сбиты силами ПВО. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Около десятка крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 были сбиты в небе над Киевом, сообщает Киевская городская военная администрация. Пострадавших нет, однако власти просят жителей украинской столицы пользоваться бомбоубежищами.

В субботу и ночь на воскресенье артиллерийским атакам подверглась Сумская область. Взрывы были слышны также в Кривом Роге, там часть домов осталась без электричества.

Одна из российских крылатых ракет нарушила границы воздушного пространства Польши и оставалась там 39 секунд. Польская армия ночью поднимала в воздух свою авиацию. Об этом пишет в соцсети Х оперативное командование вооружённых сил Польши. Оно оценило действия российских войск как "интенсивные". Самолёты вели мониторинг и обеспечивали безопасность польских приграничных регионов.

В аннексированном Севастополе и в Белгороде вечером в субботу была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в соцсетях появились сообщения о взрывах над этими городами. По всей видимости, они подверглись ракетным атакам

Российские телеграм-каналы пишут о "мощном" обстреле Севастополя. Украинские телеграм-каналы утверждают, что был нанесён ракетный удар по военным объектам. Предположительно, под удар попал узел связи Черноморского флота.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитых ракетах и упавших в городе обломках. Утверждается, что были повреждены офисное здание и несколько жилых домов. Впоследствии Развожаев написал, что погиб один житель города, пострадали четверо.

Два человека, по данным российских СМИ, пострадали в Белгороде. Местные паблики публикуют фото и видео дыма над городом, пока неясно, были ли поражены какие-либо объекты.