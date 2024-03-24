Три версии организации теракта в „Крокус Сити Холл“ в Москве

К версии о причастности ИГИЛ в организации теракта в Москве склоняется профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман (Peter Neumann). Он отмечает, что подобный почерк исполнения терактов свойственен этой ячейке, а отделение ИГИЛ-К активно „ведет вербовку на территории бывшего Советского Союза“. Кроме того, обращает внимание Нойман, в Сети распространяется письмо ИГИЛ-К, которая взяла на себя ответственность за теракт. Впрочем, подлинность этого письма пока не подтверждена. На религиозный характер теракта могут указывать и первые показания задержанных подозреваемых, опубликованные российскими СМИ. Один из них утверждал, что его завербовали в Telegram-канале проповедника.

ИГИЛ-К - террористическая ячейка, которая регулярно устраивает террористические акции в Афганистане, противопоставляя себя правящему там движению „Талибан“, а также христианским странам-“крестоносцам“. Россия стала целью для террористов из-за участия армии РФ в войне в Сирии на стороне президента этой страны Башара Асада.

В этом году 7 марта американское посольство и дипмиссии стран-участниц ЕС в России на своих сайтах опубликовали предупреждения о готовящемся теракте в Москве. Они рекомендовали своим гражданам покинуть РФ. Тогда российские власти публично обратились к американским властям с просьбой о предоставлении дополнительной информации. По сообщениям CNN, американская разведка передала российской стороне информацию об этом. Организаторами назывался ИГИЛ-К („Вилайят Хорасан“) - филиал террористической организации „Исламское государство“, действующий в Афганистане, Пакистане, Иране, Туркменистане.

Это нападение террористов стало самым крупным по числу погибших после теракта в Беслане (тогда погибли 333 человека, большинство жертв - школьники). В Москве террористы не брали заложников, не заявляли о требованиях и не выкрикивали религиозных лозунгов, а также не скрывали своих лиц. DW собрала основные версии, мотивы для совершения теракта и возможные последствия.

Теракт в многоуровневом концертном зале „Крокус Сити Холле“ на западе Москвы унес жизни как минимум 133 человек, больше 100 человек пострадали. Нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей культурного центра и зрителей, пришедших на концерт группы „Пикник“. Преступники скрылись на машине и успели доехать до Брянской области, где их задержали.

Эксперт: Достоверного источника о причастности ИГИЛ пока нет

Пока нет достоверного источника, который мог бы подтвердить отношение ИГИЛ-К к теракту в Москве, сказал в разговоре с DW востоковед и автор Telegram-канала о Ближнем Востоке SULEYMANOV Руслан Сулейманов. Эксперт не считает полностью достоверной информацию, что радикальная группировка ИГИЛ-К взяла на себя ответственность за организацию теракта в Москве: „У них нет единого информационного центра, а значит от имени „Исламского государства“ может выступать фактически любой“.

Во-первых, говорит эксперт, у ИГИЛ остается много врагов на Ближнем Востоке: „У них есть куда более серьезные противники по сравнению с Россией. В Сирии и Ираке они совершают вылазки против местных властей, а также в Афганистане, где их злейших враг - Талибан“. Во-вторых, считает Сулейманов, география терактов ИГИЛ-К пока не выходила за пределы восточного региона, а в террористических акциях, в основном, используются террористы-смертники.

Версия российской пропаганды: „украинский след“ в организации теракта

ФСБ России отчиталась о задержании 11 человек, в том числе 4 человек, принимающих непосредственное участие в теракте в „Крокус Сити Холл“. ФСБ утверждает, что у террористов имелись „контакты на украинской стороне“: их задержали в Брянской области недалеко от деревни Хацунь, дорога от которой ведет к пропускному пункту Троебортное на границе России и Украины. Подозреваемые могли планировать скрыться в Беларуси - туда есть дорога от той же деревни Хацунь. „Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена“, - заявил посол Беларуси в Москве Дмитрий Крутой.