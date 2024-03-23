ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (759-й день) | В Харькове перебои электричества, в Кремле дали указание подчеркивать в сообщениях о теракте в „Крокусе“ возможный „украинский след“
Подводим итоги очередного дня войны.
В результате обстрела Белгорода обрушились три балкона в многоквартирном жилом доме. Погиб один мирный житель, пять человек пострадали
Утром 23 марта украинская армия атаковала Белгород и Белгородский район. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждены как минимум 69 квартир в 14 многоквартирных домах, а также четыре частных дома, автомобили и городской автобус.
В пострадавшем от обстрела многоквартирном доме обрушились три балкона, рассказал Гладков. В одной из квартир находилась супружеская пара — мужчина погиб от полученных ранений, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Также известно еще о четырех пострадавших.
Кроме того, по заявлению Вячеслава Гладкова, этим утром ВСУ также нанесли удар по Белгородской области беспилотниками. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены.
ФСБ утверждает, что подозреваемые в теракте в „Крокусе“ собирались бежать в Украину, где „имели соответствующие контакты“
Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что четверо подозреваемых в теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“ задержаны в Брянской области. Заявление ФСБ цитирует РИА Новости.
„После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву“, — заявили в ФСБ.
В российской спецслужбе утверждают, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, они „имели соответствующие контакты на украинской стороне“.
МИД Украины ранее категорически отверг предположения о том, что Украина якобы причастна к теракту в „Крокус Сити Холле“. „Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля“, — заявили в министерстве.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас в Харькове. продолжают подключать к электричеству бытовых потребителей. „Темп максимальный из возможного сейчас“, — добавил Зеленский.
В Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Николаеве и Запорожье практически восстановлена техническая возможность подачи электричества.
Утром российские войска обстреляли «пункт несокрушимости» в Бериславском районе Херсонской области. В результате пострадали два человека, сообщила областная прокуратура.
Ночью обстрелу подвергся поселок Нововоронцовка в Бериславском районе. Пострадала 60-летняя местная жительница. У нее минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, контузия и многочисленные гематомы, сообщили в областной администрации.
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов назвал „чушью“ заявление ФСБ о том, что подозреваемые в теракте в „Крокусе“ хотели скрыться в Украине.
„Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни“, — сказал Юсов.
Он добавил, что заявление ФСБ — это „ложь и попытка притянуть украинский след со стороны российского режима“.
В Кремле дали указание государственным и лояльным власти СМИ подчеркивать в сообщениях о теракте в „Крокусе“ возможный „украинский след“
Об этом „Медузе“ рассказал сотрудник одного из государственных СМИ. Еще один источник — сотрудник издания, лояльного Кремлю, — подтвердил эту информацию.
По оценке британской военной разведки, с помощью недавних ударов беспилотников по российским НПЗ Украина вывела из строя не менее 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Аналитики указывают, что в зависимости от масштаба повреждений ремонт НПЗ может потребовать значительных временных и денежных затрат, а санкции могут дополнительно увеличить эти затраты.
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