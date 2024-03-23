ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (759-й день) | В Харькове перебои электричества, в Кремле дали указание подчеркивать в сообщениях о теракте в „Крокусе“ возможный „украинский след“

В результате обстрела Белгорода обрушились три балкона в многоквартирном жилом доме. Погиб один мирный житель, пять человек пострадали

Утром 23 марта украинская армия атаковала Белгород и Белгородский район. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждены как минимум 69 квартир в 14 многоквартирных домах, а также четыре частных дома, автомобили и городской автобус.

В пострадавшем от обстрела многоквартирном доме обрушились три балкона, рассказал Гладков. В одной из квартир находилась супружеская пара — мужчина погиб от полученных ранений, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Также известно еще о четырех пострадавших.

Кроме того, по заявлению Вячеслава Гладкова, этим утром ВСУ также нанесли удар по Белгородской области беспилотниками. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены.

ФСБ утверждает, что подозреваемые в теракте в „Крокусе“ собирались бежать в Украину, где „имели соответствующие контакты“

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что четверо подозреваемых в теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“ задержаны в Брянской области. Заявление ФСБ цитирует РИА Новости.

„После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву“, — заявили в ФСБ.

В российской спецслужбе утверждают, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, они „имели соответствующие контакты на украинской стороне“.

МИД Украины ранее категорически отверг предположения о том, что Украина якобы причастна к теракту в „Крокус Сити Холле“. „Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля“, — заявили в министерстве.