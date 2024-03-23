В сети появилось видео задержания одного из подозреваемых в теракте в „Крокусе“. На кадрах ему отрезают кусок уха и заставляют съесть

Внимание. В следующем абзаце описаны сцены жестокости, а также присутствует мат. Просим чувствительных людей не читать его.

На записи продолжительностью 24 секунды человек в камуфлированной одежде удерживает Ализаде на земле, затем подносит к его правому уху нож и отрезает кусок плоти. Затем силовик несколько раз пытается вложить отрезанный кусок уха в рот задержанного, после чего бьет его по лицу. На записи слышно, как представитель силовых структур говорит: „Жри, падла! Я тебе х***й отрежу и в рот засуну!“. При этом у Ализаде связаны руки.

На другом видео, снятом после задержания Раджаба Ализаде, можно увидеть, что правая часть его лица в крови, а часть уха отсутствует. Кроме того, в сети есть записи допроса Ализаде: он снят с забинтованной головой. На записи человек за кадром говорит: „Отвечай как можешь! Я рядом сижу! У тебя одно ухо осталось!“

ФСБ России сообщила, что после теракта в „Крокус Сити Холле“ в подмосковном Красногорске задержала в Брянской области всех подозреваемых в нападении. В МВД России сообщили, что все задержанные — иностранцы (ранее СМИ писали, что это граждане РФ).

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