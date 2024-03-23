Выполнит ли Селевко поставленную задачу - попасть в топ-10?

Шома Уно из Японии выиграл малую золотую медаль, у его соотечественника Юмы Кагияма - серебро, американец Илья Мальинин, которому пророчили золото чемпиона мира, отказался от четверного акселя и пока идет третьим. Представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимает промежуточное 12-е место.

Селевко довольно уверенно откатал короткую программу, допустив небольшую помарку на выезде с четверного прыжка и дотронувшись до льда рукой. За программу Александр набрал 84,08 балла, что на 6 баллов меньше его личного рекорда, установленного на чемпионате Европы в Каунасе.

„Прокат вообще выдался нервным - не хотелось ошибиться в какой-то глупой мелочи, надо было держать себя в руках до последнего. Расслабился только под самый конец, до этого был очень напряжен. Но вообще прокатом доволен, надеюсь, что произвольная программа сложится еще лучше. Буду делать два четверных, надеюсь, все удастся“, - сказал Александр после короткой программы.

У Селевко, завоевавшего серебро на чемпионате Европы, есть четкая цель – войти в десятку лучших, ведь тогда в следующем году на чемпионате мира у Эстонии будет две квоты в мужском одиночном катании. И если кто-то из них попадет уже там в десятку сильнейших, то у Эстонии будет два места на Олимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Монреаль, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 00:00 по эстонскому времени (в ночь на 24 марта)

Первая разминка

1. Ким Хен Гем (Южная Корея)

2. Ли Си Хен (Южная Корея)

3. Семен Данильянц (Армения)

4. Люк Экономидес (Франция)

5. Андреас Нордебак (Швеция)

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Вторая разминка

7. Камден Пулкинен (США)

8. Габриэле Франджипани (Италия)

9. Донован Каррильо (Мексика)

10. Уэсли Чу (Канада)

11. Михаил Шайдоров (Казахстан)

12. Марк Городницкий (Израиль)

Третья разминка

13. Александр Селевко (Эстония) 02:10

14. Роман Садовский (Канада)

15. Као Миура (Япония)