Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил терроризм в связи с событиями в России. Кто еще и как отреагировали на трагедию?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что международное сообщество должно твердо противостоять терроризму.

„Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацелился на беззащитных людей", — говорится в сообщении Борреля в соцсети X (бывший Твиттер).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что осуждает "теракт против мирных жителей в „Крокус Сити Холле", ответственность за который взяло на себя „Исламское Государство".



Германия осуждает атаку на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу, 23 марта. "Мы осуждаем ужасающее террористическое нападение на невинных зрителей концерта, — написал глава правительства в соцсети X. — Наши мысли — с семьями жертв и всеми ранеными", пишет DW.

Речь идет о "трусливом, бесчеловечном терроре", который Берлин осуждает "где угодно", отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . "Мы сочувствуем народу России", — добавила она, выразив соболезнования семьям жертв. "Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты", — указала глава внешнеполитического ведомства Германии.



Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу "в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", сообщила Русская служба BBC.

Еще вечером 22 марта администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщила "Медуза".