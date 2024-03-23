За рубежом
23.03.2024, 09:27

ФОТО | В результате обстрела Белгорода погиб один мирный житель, пять человек пострадали

 
Разрушенный дом в Белгороде
Разрушенный дом в Белгороде
ФОТО: телеграм -канал губернатора Гладкова

Утром 23 марта украинская армия атаковала Белгород и Белгородский район. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки повреждены как минимум 69 квартир в 14 многоквартирных домах, а также четыре частных дома, автомобили и городской автобус, сообщает телегам-канал „Медузы“.

В пострадавшем от обстрела многоквартирном доме обрушились три балкона, рассказал Гладков. В одной из квартир находилась супружеская пара — мужчина погиб от полученных ранений, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также известно еще о четырех пострадавших. Кроме того, по заявлению Вячеслава Гладкова, этим утром ВСУ также нанесли удар по Белгородской области беспилотниками. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены.

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