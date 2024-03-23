ФОТО | В результате обстрела Белгорода погиб один мирный житель, пять человек пострадали

В пострадавшем от обстрела многоквартирном доме обрушились три балкона, рассказал Гладков. В одной из квартир находилась супружеская пара — мужчина погиб от полученных ранений, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также известно еще о четырех пострадавших. Кроме того, по заявлению Вячеслава Гладкова, этим утром ВСУ также нанесли удар по Белгородской области беспилотниками. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.