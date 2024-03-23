Задержаны двое подозреваемых в нападении на „Крокус Сити Холл“, личности четырех предполагаемых террористов известны

В машине, как утверждает Baza, было шесть человек — четверым удалось сбежать, двоих задержали. По информации Baza, задержанные — граждане Таджикистана. Официально российские правоохранительные органы о задержании причастных к теракту в „Крокус Сити Холле“ не сообщали.

Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Крокус Сити Холл.

1) Насридинов Махмадрасул 37 лет

2) Исмонов Ривожидин 51 год

3) Сафолзода Шохинджонн 21 год

4) Назаров Рустам 29 лет.

Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.

Все подозреваемые - граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

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