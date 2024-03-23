Футбол
23.03.2024, 13:39

Похлак о главном тренере Хэберли: странно обсуждать вопрос о контракте после каждой игры

 
Madis Kalvet
madis.kalvet@delfi.ee
Айвар Похлак
Айвар Похлак
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В четверг вечером сборная Эстонии по футболу проиграла в полуфинале плей-офф Польше со счетом 1:5, положив конец своей мечте о ЧЕ.

После матча Delfi поинтересовались у президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака о текущем состоянии сборной, о том, есть ли еще уверенность в главном тренере Томасе Хэберле и что он думает о критике со стороны нападающего Оливере Юргенсе о плане игры команды.

Айвар Похлак, перед матчем Польши с Эстонией было много разговоров о нашей возможности пробиться на чемпионат Европы. Однако в реальности у нас на поле не было шансов. После такой игры можно ли сказать, что на самом деле сборная все еще не вышла из сложной ситуации, начавшейся прошлой осенью?

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