Похлак о главном тренере Хэберли: странно обсуждать вопрос о контракте после каждой игры

После матча Delfi поинтересовались у президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака о текущем состоянии сборной, о том, есть ли еще уверенность в главном тренере Томасе Хэберле и что он думает о критике со стороны нападающего Оливере Юргенсе о плане игры команды.

Айвар Похлак, перед матчем Польши с Эстонией было много разговоров о нашей возможности пробиться на чемпионат Европы. Однако в реальности у нас на поле не было шансов. После такой игры можно ли сказать, что на самом деле сборная все еще не вышла из сложной ситуации, начавшейся прошлой осенью?