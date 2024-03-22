„Кто-то рыдает, кто-то звонит родным“. Свидетельства первых очевидцев теракта в „Крокус Сити Холле“

Еще одна очевидица атаки, помощница танцевальной группы, рассказала BBC, что должна была готовить танцевальную группу к выходу на сцену в 8 вечера по московскому времени: «Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами… Я сперва не поняла ничего. Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу… Охрана профессионально направляла всех [к выходам], и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой».

Журналистка «Осторожно Media» тоже оказалась в концертном зале. «Было непонятно сначала, что это стрельба — после того, как [мы] заметили, что билетеры бегут сверху вниз, люди начали двигаться. Мы добежали до середины [зала] и поняли, что снизу тоже стреляют. Стреляли сверху и снизу, бежать было некуда, ничего не говорили, не объявляли — куда идти, как спасаться, оберегать себя. Мы просто лежали на полу, ждали. [Потом] побежали за всеми к эскалатору, была мысль спрятаться в туалете. Люди уже на середине начали кричать „Разворачивайтесь!“ и все стали бежать обратно… Мы спрятались за какими-то горшками с цветами, за какими-то стойками. Лежали несколько минут, стрельба всё время продолжалась, то есть она вообще не прекращалась. И потом мы заметили, что люди стали как-то вниз уходить — и мы побежали со всеми… По пути мы увидели убитую девушку, её застрелили в голову… Мужчина стоял, он всем помогал выйти, кричал „осторожно, не поцарапайтесь, не порежьтесь!“. И вот так мы смогли выбраться на парковку и сели в первую машину, которая стояла, и уехали».