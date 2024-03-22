„Кто-то рыдает, кто-то звонит родным“. Свидетельства первых очевидцев теракта в „Крокус Сити Холле“
В концертном зале «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» несколько вооруженных мужчин (сообщается о 4 или 5 неизвестных) открыли стрельбу, после чего в здании произошел взрыв и начался обширный пожар. На данный момент известно о 40 погибших и, как минимум, 140 раненых. Пожар по-прежнему продолжается. „Спектр“ собрал первые свидетельства очевидцев теракта из разных источников.
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«Сидели в зале сверху, где балконы были, услышали выстрелы. Сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли и начали расстреливать всех, кинули „Молотов“, все подожглось. Нас повели к выходу, но выход был заперт. Мы бегали по всему „Крокус сити“, пытались найти выход, но было безуспешно. Зашли в подвал и там дождались МЧС. Вышли», — рассказал очевидец Виталий изданию «Осторожно, новости».
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«Важные истории» публикуют рассказ своей собеседницы: «У нас только умер папа, я подарила маме билеты на этот концерт на день рождения, мы хотели, чтобы она побольше куда-то ходила, чтобы приходить в себя. <…> Они [мать и сестра рассказчицы] стояли в очереди на вход среди опоздавших. И часть террористов стояла в этой же очереди сзади, они стали стрелять по людям. Одновременно в зале подожгли и расстреляли людей в партере. <…> Мои мама и сестра побежали, толпа стала бежать, выключилось электричество. Они упали, какие-то мужики их подняли. Потом стали выбираться, но метро оказалось закрыто, они стали идти куда-то, в итоге сделали круг и пришли к другому выходу здания. Там люди тормознули водителя маршрутки и уговорили его их увезти оттуда. <…> Сказали, что сирен не слышно почти, такое ощущение, что очень мало служб приехали на помощь».
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«Мы были на балконе, наверху, — рассказал русской службе BBC фотограф Дейв Примов. — До начала концерта оставалось минут 10, уже было собрано много людей, 70 процентов зала было собрано. В какой-то момент мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, он тоже говорит: „Салюты, что ли?“ И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это.
После этого звуки „салюта“ стали еще громче и ближе, началась паника огромная в зале, люди начали разбегаться в разные стороны, но сталкивались друг с другом, эвакуации никакой не было. Далее перестрелка началась уже в концертном зале, внизу, в левой части сцены, я увидел линию огня, которая шла по людям. Все начали ложиться [на пол], мы начали в проходе ложиться друг на друга, мы начали координировать толпу, чтобы продвигались вперед. При этом мы понимали, что с автоматами могут зайти с любой двери, и пытались двигаться к ближайшему выходу наверх. Медленно, гуськом, ползком, вперед, наверх мы выползли [из зала]. И начали выбираться [из „Крокус Сити Холла“].
Где-то были еще слышны звуки выстрелов, туда было совершенно небезопасно бежать. Побежали в техническую часть „Крокуса“, в сторону балконов. И упирались просто в разные закрытые двери, люди паникуют, кто-то рыдает, кто-то звонит родным, кто-то ждет лифт, который не работал. В общем, мы оказались в большом темном помещении. Когда мы выходили, пожар уже начинался — мы ощущали запах дыма и гари. [Всего на то, чтобы выйти] у нас ушло минут 20−25. То есть пожар начался в первые 15 минут после атаки. В итоге мы нашли какую-то техническую лестницу, нам пришлось выламывать дверь, потому что двери везде были закрыты. На улице все начали разбегаться в разные стороны, и уже на тот момент я видел огромные клубы дыма. Пробегая мимо парадной части „Крокуса“, я видел, как люди бегали и стучали по окнам, не зная, как выйти, потому что все остальные двери были закрыты.
Про нападавших: это была однозначно группа людей, было много очередей автоматных. Они были то ли в коричневой одежде, то ли в коричневых жилетах. Мы были на балконе, а стрелявшие были около сцены — довольно далеко от нас. И были именно автоматные очереди по толпе людей — и они шли от входа в зал по партеру в сторону сцены, загоняя людей в центр зала».
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Еще одна очевидица атаки, помощница танцевальной группы, рассказала BBC, что должна была готовить танцевальную группу к выходу на сцену в 8 вечера по московскому времени: «Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами… Я сперва не поняла ничего. Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу… Охрана профессионально направляла всех [к выходам], и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой».
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Журналистка «Осторожно Media» тоже оказалась в концертном зале. «Было непонятно сначала, что это стрельба — после того, как [мы] заметили, что билетеры бегут сверху вниз, люди начали двигаться. Мы добежали до середины [зала] и поняли, что снизу тоже стреляют. Стреляли сверху и снизу, бежать было некуда, ничего не говорили, не объявляли — куда идти, как спасаться, оберегать себя. Мы просто лежали на полу, ждали. [Потом] побежали за всеми к эскалатору, была мысль спрятаться в туалете. Люди уже на середине начали кричать „Разворачивайтесь!“ и все стали бежать обратно… Мы спрятались за какими-то горшками с цветами, за какими-то стойками. Лежали несколько минут, стрельба всё время продолжалась, то есть она вообще не прекращалась. И потом мы заметили, что люди стали как-то вниз уходить — и мы побежали со всеми… По пути мы увидели убитую девушку, её застрелили в голову… Мужчина стоял, он всем помогал выйти, кричал „осторожно, не поцарапайтесь, не порежьтесь!“. И вот так мы смогли выбраться на парковку и сели в первую машину, которая стояла, и уехали».
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Пришедший на концерт Максим Моисеев рассказал в интервью радио «Бизнес FM»: «Мы пришли на концерт с друзьями, после этого началась стрельба, как-то отдаленно. Не знаю, они [стреляющие] зашли, видимо, откуда-то, получается, они были в самом низу, мы были на балконе наверху. Мы выбежали из концертного зала. Сначала толпа бежала в одну сторону, потом в другую сторону бежала. Получилось так, что мы спустились вниз, внизу лежала гора трупов. Мы выбежали на улицу… Была давка, да. Зал практически полностью заполнился. Вместительность Crocus City Hall, мы посмотрели, — 7−7,3 тысячи, практически полностью зал был забит людьми».
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Еще одна собеседнице «Бизнес FM» Виктории удалось спрятаться: «Зашла в туалет, начались выстрелы. Я испугалась и хотела выйти, но мне кто-то закрыл дверь и сказал: „Сиди там“… Выстрелы были очень сильные. Прямо такие хлопки, они были очень протяженные. Эвакуировалась как? Погас свет, и начался дым очень сильный, и я уже поняла, что надо уходить. Но не было опознавательных знаков, где выход. Мужчина помог. Он схватил меня за руку и потащил к выходу».
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«Я был в вип-ложе, — рассказал изданию Meduza очевидец теракта. — В восемь с копейками услышал автоматные очереди из зала и крики. Все поняли, что происходит что-то не то только на второй-третьей очереди. В вип-ложе есть камера, которая показывает сцену — было видно, что люди ломанулись из зала на сцену, чтобы, видимо, выйти по бокам от нее. Началась давка, никто из охраны [толпой] не руководил.
Мы начали баррикадироваться в своей ложе. И параллельно проверили соседние, чтобы [при необходимости] помочь людям. Очень быстро, буквально через десять минут, пошел дым. Его становилось все больше. Как я понял, что-то кинули в зале, и все полыхнуло.
Мы не смогли выйти из ложи через вип-выход, потому что там была слышна стрельба. Все пошли к другому выходу, который ведет в фойе. Мы шли последними с девочкой-стюардом — единственная [из персонала], кто нам помогал.
Мы не понимали, куда бежать, и бежали наобум, короткими перебежками. В фойе уже все было в дыму. Все происходило очень быстро. Вскоре после того, как мы вышли на улицу, появились две пожарные машины и первая карета скорой помощи — забрали лежащую женщину. Я не знаю, была ли она ранена [боевиками] или пострадала в давке.
Быстро полыхнула крыша „Крокуса“. Мы попытались обойти [здание] с другой стороны, чтобы подобраться к машине. Увидели первых людей с оружием — это были сотрудники ППС, они стояли и курили. Мы спросили, можем ли пройти. Они сказали: „Хотите идите, хотите — нет“. Росгвардию я не видел. Телеграм-каналы отреагировали минут через 12».
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«Я была уже в зале на своем месте, когда все началось, и не сразу поняла, что происходит, — рассказала „Медузе“ Ольга. — Минут за пять до начала концерта стал слышен странный шум — и я сначала подумала, что это фанклуб [„Пикника“] что-то делает, как часто бывает на концертах.
Потом [раздались] звуки как будто петард — я не сразу поняла, что это [были] выстрелы. Судя по тому, как звучали выстрелы, они были довольно далеко от меня — видимо, в холле. Потом через зал побежали сотрудники „Крокуса“ и всех погнали к сцене — через нее и удалось пробраться к выходу. Пока бежала, слышала, как кричали другие люди, которые кого-то потеряли в толпе. Раненых не видела.
Мне очень повезло взять билет на шестой ряд с краю — выход с него никто не блокировал, удалось быстро выбраться через сцену, добежать до дороги и уехать на такси еще до пожара. К тому моменту [к зданию] уже подъезжала полиция.
Помню, что в зале были люди очень разного возраста — и пожилые, и с маленькими детьми даже. Надеюсь, что они успели выбраться».