ВИДЕО | Теракт в концертном зале в Москве. Число погибших выросло до 93 человек, среди них трое детей
В пятницу вечером в концертном зале „Крокус Сити Холл“ (вместимость 6200 мест) в подмосковном Красногорске в преддверии концерта группы „Пикник“ произошла стрельба, а после начался пожар. По официальным данным в теракте погибло 40 человек. Не менее 140 пострадали.
Несколько человек в камуфляже примерно в 20.30 по московскому времени (+1 час от Таллинна) открыли огонь из автоматов в концертном зале „Крокус Сити Холл“ и бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Как минимум трое из нападавших прошли в партер концертного зала, где должна была играть группа „Пикник“ (музыканты на тот момент еще не начали выступление и находились в гримерке). ФСБ заявила, что погибло по меньшей мере 40 человек, более 100 пострадали. Концертный зал загорелся, пожар был очень серьезным, но пожарным примерно к полуночи по Таллинну удалось остановить его.
Минздрав опубликовал список из 146 пострадавших. 115 человек были госпитализированы. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 60 из них (в том числе один ребенок) в тяжелом состоянии.
Нападавшим удалось скрыться с места происшествия - российские спецслужбы в связи с этим стали разыскивать белый седан, предположительно, марки „Рено“, на котором могли скрыться террористы. Позднее издание сообщило о том, что машин у преступников может быть две - силовики якобы также распространили ориентировку на серый седан марки „Рено“.
О непричастности Украины к инциденту заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Представитель воюющего на стороне Украины „Русского добровольческого корпуса“ в беседе с „Новой Газетой Европа“ также опроверг причастность так называемой ДРГ к теракту.
Группа „Пикник“ не может связаться с одним из своих музыкантов.
ФБР заявило РИА Новости, что не комментирует возможные контакты со спецслужбами РФ по теракту в Подмосковье.
В течение первых же часов после теракта его осудили правительства 20 стран: среди них - США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения, Азербайджан. Владимир Путин никак не комментировал произошедшее. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ограничился репликой, что „Президенту РФ доложили о случившемся“.
В 23.25 по таллиннскому времени ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ (Исламское государство). Однако сразу несколько источников обратили внимание, что это обращение террористической группировки может быть фейком, так как для анонса использовался старый шаблон.
Во многих регионах России отменяют все массовые мероприятия. В Москве в выходные будут закрыты музеи. Минобрнауки рекомендовало вузам перевести занятия на „дистант“.
Рассказы очевидцев
Многие люди, оказавшиеся в Крокусе в момент теракта говорят, что не приняли происходящее всерьёз, подумав, что это часть шоу. Сумевшие спастись рассказывают, что не сразу бросились бежать, пытаясь понять, что происходит, а затем началась давка. Люди бежали во все стороны, пытаясь скрыться от террористов. Выбегали и в главный вход, и с обратной стороны Крокуса, набивались в первые попавшиеся машины, чтобы отъехать на безопасное расстояние, пишет телеграм-канал 112.
Среди очевидцев в зале был мужчина по имени Виталий. Вот что он рассказал: „Мы услышали выстрелы, сначала не знали, что происходит. Потом я увидел, как террористы стреляют по людям. Они кинули несколько бутылок с зажигательной смесью, все загорелось. Нас вывели к выходу. Дверь на выход была заперта, тогда мы ушли в подвал, там ждали помощи“. Еще один очевидец, не назвавший своего имени, сказал, что в здании были родители, пришедшие на соревнование по танцам со своими детьми. „Дети и подростки были на соревновании. Прибежали люди, сказали, что стрельба. Там была давка, дети выбегали прямо в бальных платьях“.
Еще один из очевидцев рассказал, что нападавшие не только расстреливали людей, но и специально поджигали здание: „Началась стрельба. Первое, что я увидел — какой-то пацан забежал типа „там стрельба!“. Потом услышали звуки. Какое-то смятение среди народа. Потом вроде как все побежали. Стрельба становилась громче и громче. Один из стрелявших зашёл в зал и стрелял. Я к тому времени подруге сказал „Ложись!“ и сам лёг. Я лежал долго и упорно, один раз выглянул и увидел лицо. Лицо, скорее всего, кавказское. Стрелял куда-то вверх в тот момент, когда я выглядывал. Начался сильный пожар со стороны входа, откуда заходили. Выбора не было, я побежал. Я уже не знал, ни где брат, ни где девушка. Пока бежал вниз, несколько раз перепрыгивал через пламя. То есть они конкретно поджигали, чтобы он весь сгорел. Пожарная сигнализация не сработала вообще“ — один из зрителей о теракте в „Крокус Сити Холл“.
Елена (имя изменено) — одна из очевидиц атаки на „Крокус-сити холл“, помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. „Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами“, — рассказала она Би-би-си. В этот момент они услышали звуки выстрелов.
„Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Елена. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу“. Елена говорит, что они с коллегами спаслись, потому что охрана „Крокуса“ быстро открыла все выходы.“Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой“, — рассказала она. Толпа убегала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр, а оттуда — через Павшинский мост в сторону Живописной набережной. „Когда я уже была за мостом, загорелось здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили про взрыв, но я не знаю [что именно стало причиной пожара]“, — добавила Елена.
На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также распространяются видео, где показаны убитые люди.
„Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем“, - рассказал один из очевидцев.
„База“ приводит свидетельство еще одного участника событий.
„В зал вошли четверо вооруженных людей. Они сразу начали расстреливать зрителей. Валили всех в упор. Кого видели, сразу на месте. Они прям неожиданно вошли, кто успел, ринулся прямо через сцену. То есть туда, за кулисы. Нападавшие зажгли, коктейли Молотова. С первого раза не получилось у них, он погас, но они в второй тут же в зал следом кинули. Мужчина рассказывает, что зрители пытались выйти по пожарной лестнице, но она была закрыта. Мы попытались по лестнице по пожарной, - она закрыта. Кто вверх ломанулся, кто вниз ломанулся - закрыто. Нас была толпа 400-500 человек. В итоге мы через центральный вход в первой волне вышли“.
Пожар в здании и обрушение кровли
Около 20:30 по московском времени в объятом огнем здании началось частичное обрушение кровли. При этом, по данным очевидцев, в здании могли оставаться около 200 человек - несколько человек (среди них дети) заблокированы на втором этаже, часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже.
К 22:15 по московскому времени здание „Крокуса“ полностью охвачено огнем. Внутри продолжается спецоперация.
К 23:00 по московскому времени пожарные остановили распространение огня в здании „Крокус Сити холла“.
По состоянию нв 22:55 пожар в Крокусе локализовали. Площадь пожара составляет 12900 квадратных метров.
Что известно о нападавших
Про людей, которые сегодня напали на „Крокус Сити Холл“, неизвестно фактически ничего. В СМИ и соцсетях появлялись сообщения, что стрелков могло быть пять.
На видео, где снято, как нападавшие расстреливают посетителей в фойе концертного зала, видно как минимум четырех мужчин, вооруженных автоматами. Как пишет Shot, напавшие на Крокус террористы, предварительно, были вооружены различными модификациями охотничьих ружей „Вепрь“ и „Сайга“ с 12-м и 410-м калибрами.
Где сейчас находятся эти люди — неясно. Телеграм-канал Baza сообщал, что несколько нападавших могли забаррикадироваться в здании. Кроме того, издание пишет, что сейчас силовики ведут розыск „четверых мужчин в камуфлированной одежде“, так как они могли скрыться с места атаки.
Представители „Русского добровольческого корпуса“ (РДК) отрицают, что бойцы подразделения причастны к теракту в „Крокус Сити Холле“. "Конечно же, это точно не мы“, — заявил „Новой газете Европа“ представитель РДК.
Погибшие и пострадавшие
По предварительным данным ФСБ, 60 человек погибли и более 140 ранены в результате теракта в „Крокус Сити Холле“. Среди погибших есть несовершеннолетние.
Во время стрельбы в „Крокусе“ могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы „Пикник“ были были распроданы. Всего максимальная вместительность зала в „Крокусе“ — более 9500 человек.
Телеграм-канал „Раньше всех“ сообщает, что под завалами горящего здания может быть большое количество людей.
Задержания
Как пишет Baza, россcпецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в „Крокус Сити холл“.В машине могут находиться несколько вооруженых мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.
Представители силовых структур начали задерживать людей, собравшихся у „Крокус Сити Холла“. Как сообщает корреспондент „Осторожно, новости“, задержаны как минимум два человека. Задержания проходили агрессивно и жестко.
„Мужчина пытался пройти и стал ругаться с ОМОНом. ОМОН же стал оттеснять людей и произошло что-то вроде стычки. Они его повалили на землю и вчетвером стали бить прикладом автомата“, — описывает одно из задержаний корреспондент „Можем объяснить“.
Также со ссылкой на очевидцев журналист сообщает, что один из задержанных — пострадавший.
Позже в новостных Telegram-каналах появилось предположительное фото автомобиля, на котором скрылись террористы.
По информации телегграм-канала Baza двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл задержаны в Брянской области. Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать. Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту. Четверых других на данный момент разыскивают.
Предупреждения посольства США в Москве
Стоит отметить, что в начале марта посольство США в Москве, а также ряд других стран предупреждали своих граждан о возможных терактах в российской столице. Накануне 8 марта, по данным посольства США, нападения планировались некими экстремистами в ближайшие двое суток. Как и в случае с началом войны в Украине, ошибка в сроках составила чуть больше недели. Кроме того, странным выглядит теракт на фоне сегодняшнего заявления Пескова, что война стала войной и все должны это понять, чтобы мобилизоваться. Владимир Путин назвал эти предупреждения „откровенным шантажом“.
Реакция в России
В Москве введен план „Сирена“, собирают личный состав полиции для усилений. ГИБДД усиливают огневой поддержкой, квадрат вокруг „Крокуса“ перекрыт.
По всей России отменяются развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходных. Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант
Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм-канале, что если будет установлено, что за терактом стоит Украина, то все нападавшие и организаторы должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства. „Смерть за смерть“, — заключил Медведев.
Первый зампред Совфеда по обороне Виктор Болдырев обвинил также Украину в теракте в Москве.„Произошедшее в „Крокус Сити Холле“ — это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте“, — написал он в своем телеграм-канале.
Никаких оснований полагать, что к теракту может быть причастна Украина, нет. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности страны к организации теракта.
Позже спецслужбы исключили версию о причастности Украины или ИГИЛ к теракту, сообщил источник „Важных историй, близкий к оперштабу. При этом пока что силовики не пришли к выводу, кто может стоять за нападением. О создании оперштаба в связи с терактом спустя 49 минут после начала стрельбы объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В него входят представители всех силовых структур.
Реакция в мире
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к теракту в концертном зале в Москве. „Относительно событий в „Крокус Сити“ в российском Подмосковье, где только что произошли определенные события, определенная стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям“, — сказал он.
Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“. „Какой кошмар в Крокусе. Соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим. Все причастные к этому преступлению должны быть найдены и понести ответственность“, — написала Навальная в соцсети Х.
Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Meduza.
„Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (семьями погибших и пострадавших)“, — сказал представитель Белого дома, назвав случившееся „ужасной атакой.
Кибри также заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о теракте в Москве. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в „Крокус Сити Холле“ представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом.
Депутат Рийгикогу Марко Михкельсон написал на своей страничке в Фейсбуке: „Сегодняшний теракт в московском развлекательном центре, судя по всему, был организован самим террористическим режимом. По предварительным данным, погибли не менее 40 человек, а всем нападавшим (по разным данным 5-20) удалось скрыться. Спецназ отреагировал с часовым опозданием. Не исключено, что режим Путина воспользуется атакой для мобилизации людей (sic! Москвы и Санкт-Петербурга) для расширения войны против Запада. Не забывайте, что ФСБ уже вела себя подобным образом во время взрывов жилых домов в 1999 году, когда вину за случившееся возложили на чеченцев и в результате в Чечне началась новая война. Вся история закончилась переворотом ФСБ в последний день 1999 года, когда Владимиру Путину помогли прийти к власти. Напоминаю, что 19 марта Путин расценил предупреждения западных посольств о возможной подготовке теракта как шантаж“.
Посольство Британии в РФ также осудило теракт в „Крокус Сити холле“, выразило соболезнования родным и близким пострадавших и погибших, сообщает дипмиссия. МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в „Крокус Сити холле“
Главный Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано: „ЕС в шоке и ужасе от сообщений о теракте в „Крокус Сити Холле“ в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли — со всеми гражданами России, которых затронул [этот теракт]“.
Всего к 22:50 более 20 стран осудили теракт в „Крокус Сити Холле“. Такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан.
Эвакуация в Санкт-Петербурге
Тем временем в торговом центре „Галерея“ в Петербурге началась эвакуация. Причины этого неизвестны.