ВИДЕО | Теракт в концертном зале в Москве. 40 человек погибли, более 140 ранены. Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия - российские спецслужбы в связи с этим стали разыскивать белый седан, предположительно, марки „Рено“, на котором могли скрыться террористы. Позднее издание сообщило о том, что машин у преступников может быть две - силовики якобы также распространили ориентировку на серый седан марки „Рено“.

Минздрав опубликовал список из 146 пострадавших. 115 человек были госпитализированы. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 60 из них (в том числе один ребенок) в тяжелом состоянии.

Несколько человек в камуфляже примерно в 20.30 по московскому времени (+1 час от Таллинна) открыли огонь из автоматов в концертном зале „Крокус Сити Холл“ и бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Как минимум трое из нападавших прошли в партер концертного зала, где должна была играть группа „Пикник“ (музыканты на тот момент еще не начали выступление и находились в гримерке). ФСБ заявила, что погибло по меньшей мере 40 человек, более 100 пострадали. Концертный зал загорелся, пожар был очень серьезным, но пожарным примерно к полуночи по Таллинну удалось остановить его.

Еще один из очевидцев рассказал, что нападавшие не только расстреливали людей, но и специально поджигали здание: „Началась стрельба. Первое, что я увидел — какой-то пацан забежал типа „там стрельба!“. Потом услышали звуки. Какое-то смятение среди народа. Потом вроде как все побежали. Стрельба становилась громче и громче. Один из стрелявших зашёл в зал и стрелял. Я к тому времени подруге сказал „Ложись!“ и сам лёг. Я лежал долго и упорно, один раз выглянул и увидел лицо. Лицо, скорее всего, кавказское. Стрелял куда-то вверх в тот момент, когда я выглядывал. Начался сильный пожар со стороны входа, откуда заходили. Выбора не было, я побежал. Я уже не знал, ни где брат, ни где девушка. Пока бежал вниз, несколько раз перепрыгивал через пламя. То есть они конкретно поджигали, чтобы он весь сгорел. Пожарная сигнализация не сработала вообще“ — один из зрителей о теракте в „Крокус Сити Холл“.

Среди очевидцев в зале был мужчина по имени Виталий. Вот что он рассказал: „Мы услышали выстрелы, сначала не зна ли, чт о происх одит. Потом я увидел, как террористы стреляют по людям. Они кинули несколько бутылок с зажигатель ной смесью, все загорелось. Нас вывели к выходу. Дверь на выход была заперта, тогда мы ушли в подвал, там ждали помощи“. Еще один очевидец, не назвавший своего имени, сказал, что в здании были родители, пришедшие на соревнование по танцам со своими детьми. „Дети и подростки были на соревновании. Прибежали люди, сказали, что стрельба. Там была давка, дети выбегали прямо в бальных платьях“.

Многие люди, оказавшиеся в Крокусе в момент теракта говорят, что не приняли происходящее всерьёз, подумав, что это часть шоу. Сумевшие спастись рассказывают, что не сразу бросились бежать, пытаясь понять, что происходит, а затем началась давка. Люди бежали во все стороны, пытаясь скрыться от террористов. Выбегали и в главный вход, и с обратной стороны Крокуса, набивались в первые попавшиеся машины, чтобы отъехать на безопасное расстояние, пишет телеграм-канал 112.

В 23.25 по таллиннскому времени ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ (Исламское государство). Однако сразу несколько источников обратили внимание, что это обращение террористической группировки может быть фейком, так как для анонса использовался старый шаблон.

Елена (имя изменено) — одна из очевидиц атаки на „Крокус-сити холл“, помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. „Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами“, — рассказала она Би-би-си. В этот момент они услышали звуки выстрелов.

„Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Елена. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу“. Елена говорит, что они с коллегами спаслись, потому что охрана „Крокуса“ быстро открыла все выходы.“Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой“, — рассказала она. Толпа убегала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр, а оттуда — через Павшинский мост в сторону Живописной набережной. „Когда я уже была за мостом, загорелось здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили про взрыв, но я не знаю [что именно стало причиной пожара]“, — добавила Елена.

На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также распространяются видео, где показаны убитые люди.

„Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем“, - рассказал один из очевидцев.

„База“ приводит свидетельство еще одного участника событий.