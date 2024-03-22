ВИДЕО | Теракт в концертном зале в Москве. 40 человек погибли, более 140 ранены

В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Baza и Mash.

Среди очевидцев в зале был мужчина по имени Виталий. Вот что он рассказал: „Мы услышали выстрелы, сначала не знали, что происходит. Потом я увидел, как террористы стреляют по людям. Они кинули несколько бутылок с зажигательной смесью, все загорелось. Нас вывели к выходу. Дверь на выход была заперта, тогда мы ушли в подвал, там ждали помощи“. Еще один очевидец, не назвавший своего имени, сказал, что в здании были родители, пришедшие на соревнование по танцам со своими детьми. „Дети и подростки были на соревновании. Прибежали люди, сказали, что стрельба. Там была давка, дети выбегали прямо в бальных платьях“.

На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также распространяются видео, где показаны убитые люди.

„Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем“, - рассказал один из очевидцев.

Около 20:30 по московском времени в объятом огнем здании началось частичное обрушение кровли. При этом, по данным очевидцев, в здании могли оставаться около 200 человек - несколько человек (среди них дети) заблокированы на втором этаже, часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже.

К 22:15 по московскому времени здание „Крокуса“ полностью охвачено огнем. Внутри продолжается спецоперация.

Что известно о нападавших?

Про людей, которые сегодня напали на „Крокус Сити Холл“, неизвестно фактически ничего. В СМИ и соцсетях появлялись сообщения, что стрелков могло быть пять.