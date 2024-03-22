ВИДЕО | Теракт в концертном зале в Москве. 40 человек погибли, более 140 ранены
В МИД РФ назвали кровавым терактом произошедшее в „Крокус Сити Холле“. Пожарным удалось эвакуировать из объятого огнем здания около ста человек. По предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.
В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Baza и Mash.
Среди очевидцев в зале был мужчина по имени Виталий. Вот что он рассказал: „Мы услышали выстрелы, сначала не знали, что происходит. Потом я увидел, как террористы стреляют по людям. Они кинули несколько бутылок с зажигательной смесью, все загорелось. Нас вывели к выходу. Дверь на выход была заперта, тогда мы ушли в подвал, там ждали помощи“. Еще один очевидец, не назвавший своего имени, сказал, что в здании были родители, пришедшие на соревнование по танцам со своими детьми. „Дети и подростки были на соревновании. Прибежали люди, сказали, что стрельба. Там была давка, дети выбегали прямо в бальных платьях“.
На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также распространяются видео, где показаны убитые люди.
„Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем“, - рассказал один из очевидцев.
Около 20:30 по московском времени в объятом огнем здании началось частичное обрушение кровли. При этом, по данным очевидцев, в здании могли оставаться около 200 человек - несколько человек (среди них дети) заблокированы на втором этаже, часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже.
К 22:15 по московскому времени здание „Крокуса“ полностью охвачено огнем. Внутри продолжается спецоперация.
Что известно о нападавших?
Про людей, которые сегодня напали на „Крокус Сити Холл“, неизвестно фактически ничего. В СМИ и соцсетях появлялись сообщения, что стрелков могло быть пять.
На видео, где снято, как нападавшие расстреливают посетителей в фойе концертного зала, видно как минимум четырех мужчин, вооруженных автоматами. Как пишет Shot, напавшие на Крокус террористы, предварительно, были вооружены различными модификациями охотничьих ружей „Вепрь“ и „Сайга“ с 12-м и 410-м калибрами.
Где сейчас находятся эти люди — неясно. Телеграм-канал Baza сообщал, что несколько нападавших могли забаррикадироваться в здании. Кроме того, издание пишет, что сейчас силовики ведут розыск „четверых мужчин в камуфлированной одежде“, так как они могли скрыться с места атаки.
Представители „Русского добровольческого корпуса“ (РДК) отрицают, что бойцы подразделения причастны к теракту в „Крокус Сити Холле“. "Конечно же, это точно не мы“, — заявил „Новой газете Европа“ представитель РДК.
Погибшие и пострадавшие
По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли и более 140 ранены в результате теракта в „Крокус Сити Холле“. Среди погибших есть несовершеннолетние.
Во время стрельбы в „Крокусе“ могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы „Пикник“ были были распроданы. Всего максимальная вместительность зала в „Крокусе“ — более 9500 человек.
Предупреждения посольства США в Москве
Стоит отметить, что в начале марта посольство США в Москве, а также ряд других стран предупреждали своих граждан о возможных терактах в российской столице. Накануне 8 марта, по данным посольства США, нападения планировались некими экстремистами в ближайшие двое суток. Как и в случае с началом войны в Украине, ошибка в сроках составила чуть больше недели. Кроме того, странным выглядит теракт на фоне сегодняшнего заявления Пескова, что война стала войной и все должны это понять, чтобы мобилизоваться. Владимир Путин назвал эти предупреждения „откровенным шантажом“.
Реакция в мире
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к теракту в концертном зале в Москве.
Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Meduza.
„Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (семьями погибших и пострадавших)“, — сказал представитель Белого дома, назвав случившееся „ужасной атакой.
Кибри также заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о теракте в Москве. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в „Крокус Сити Холле“ представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом.
Эвакуация в Санкт-Петербурге
Тем временем в торговом центре „Галерея“ в Петербурге началась эвакуация. Причины этого неизвестны.