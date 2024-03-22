ВИДЕО | Стрельба в концертном зале в Москве. Как минимум 12 человек погибли, десятки ранены(20)
Как пишут российские СМИ, в здание „Крокус Сити Холл“ началось частичное обрушение кровли. Спасатели не могут приступить к тушению, они ждут спецназ, которого пока нет на месте.
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Baza и Mash со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Это произошло до или в начале выступления группы «Пикник».
По данным «Осторожно, новости», есть погибшие. Baza утверждает, что много раненых.
„Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем“, - рассказал один из очевидцев.
Очевидцы сообщают о взрыве в здании „Крокус Сити Холл“.Над зданием видны клубы черного дыма.
На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также появляются видео, где показаны убитые люди. На место едут скорая и полиция.
Из находящегося рядом торгового центра „Вегас“ также эвакуируют людей.