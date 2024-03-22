ВИДЕО | Стрельба в концертном зале в Москве. Как минимум 12 человек погибли, десятки ранены

„Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем“, - рассказал один из очевидцев.