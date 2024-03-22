ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (758-й день) | Песков: СВО стала войной. В Москве начали рассылать электронные повестки
Подводим итоги очередного дня войны.
В Москве начали рассылать электронные повестки
Военный комиссариат Москвы начал рассылать местным жителям электронные повестки через портал mos.ru, сообщает правозащитное „Движение сознательных отказчиков“. Как пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“, сообщения о направленных повестках приходят на „Госуслуги“ и в виде СМС.
Москвичей, получивших повестку, приглашают в „Единый пункт призыва“ для уточнения документов воинского учета. В повестке, скрин которой опубликовала правозащитная организация, жителя Москвы приглашают прийти в военкомат 8 апреля.
„Движение сознательных отказчиков“ предполагает, что повестки рассылают массово, „потому что власти Москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счет личной явки призывников“. „Мы не рекомендуем без острой необходимости посещать московские учреждения, связанные с призывом в армию“, — заявили в организации.
Постпред России Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что цель «специальной военной операции» по демилитаризации Украины выполнена
ВСУ, по его слова, используют иностранное оружие.
«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — приводит его слова РИА Новости.
Премьер-министр Украины: после российского удара 22 марта свет будут возвращать в три этапа
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что украинская энергосистема выдержала удар российской армии 22 марта, передает „РБК-Украина“.
По его словам, поражено около 20 подстанций и электростанций.
Шмыгаль добавил, что свет будут возвращать в три этапа. Первый этап — восстановление энергоснабжения критической инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, больницы); второй этап — населения; третий этап — промышленности.
„Предварительно, нам нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. „Укрэнерго“ и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали“, — сказал украинский премьер.
Брифинг Минобороны России за неделю с 16 по 22 марта. Главное:
На купянском направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка Харьковской области, Червоная Диброва и Надия Луганской области;
Отражены 13 контратак штурмовых группу ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой области;
На донецком направлении российская армия захватила железнодорожную станцию Алебастровая в Донецкой области;
На авдеевском направлении ВС РФ захватили населенные пункты Орловка и Тоненькое Донецкой области;
На южно-донецком направлении ВС РФ захватили населенный пункт Мирное Запорожской области;
За неделю российские войска уничтожили девять пусковых установок РСЗО „Vampire“, батарею зенитного ракетного комплекса „IRIS-T“, две станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“, „Нота“ и „Буковель-AD“.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что Россия создает группировку из более 100 тысяч солдат
Александр Павлюк допустил, что летом ВС РФ попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений.
„Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы максимально нанести такие потери противнику, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены до сих пор в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации“, — приводит его слова РБК-Украина.
Российские военные признали, что объекты энергетики Украины были целью массированного удара
Минобороны России прокомментировало массированный удар по Украине, подтвердив не только саму атаку, но и то, что среди целей энергетическая инфраструктура.
„Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников“, — говорится в заявлении военного ведомства.
Украинские власти назвали комбинированный удар более 150 ракет и дронов самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Кроме объектов критической инфраструктуры, среди который есть ДнепроГЭС, пострадала жилая застройка. Известно о шести погибших мирных жителях — в Запорожье, Хмельницком и на ДнепроГЭС.
Российские военные утверждают, что в результате удара „дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов“. Кроме того, якобы „уничтожена иностранная военная техника“, доставленная в Украину из стран НАТО.
С 16 по 22 марта „в ответ на обстрелы территории России“, „попытки прорыва и захвата населенных пунктов“ российские военные также нанесли „49 ударов возмездия по объектам на Украине“, цитирует „РИА Новости“ российское Минобороны.
Песков: СВО стала войной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете „Аргументы и факты“ заявил, что специальная военная операция (СВО) превратилась в войну. С 24 февраля 2022 года власти называют „специальной военной операцией“ вторжение в Украину.
„Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден“, — сказал Песков в интервью. „И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации“, — добавил он.
Позже в ежедневном разговоре с журналистами Пескову пришлось пояснить свои слова. Он заявил, что юридически в Украине все еще идет „специальная военная операция“, но фактически это „превратилось в войну“.
Песков не в первый раз говорит об этом. Например, 14 февраля в кулуарах „Форума будущих технологий“ рассуждал так: „Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт“.
После февраля 2022 года граждан России стали регулярно штрафовать за слово „война“ по административной статье о „дискредитации“ армии. За более развернутые антивоенные заявления россиян привлекают к уголовной ответственности по статьям о „военных фейках“ и „дискредитации“.
Песков попросил не сравнивать его слова со словами противников войны. „Это совершенно неуместное сравнение, потому что там [в антивоенных заявлениях] не мой контекст. В разном контексте слово „война“ употребляется. Это абсолютно [точно]. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст [у противников вторжения]“, – заявил Песков журналистам.
FT: США просили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы
Вашингтон призывал Украину прекратить атаки на российские НПЗ, поскольку опасаются роста мировых цен на нефть и ответных ударов России, пишет газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.
Неоднократные предупреждения из США передавались высокопоставленным чиновникам Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и управления военной разведки, пишет FT.
Один из собеседников газеты заявил, что Белый дом все сильнее нервируют дерзкие нападения украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, склады и хранилища на западе России и ущерб, причиненный ими российским нефтедобывающим мощностям.
Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15 процентов до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в то время, когда президент США Джо Байден ведет свою кампанию по переизбранию.
На прошлой неделе беспилотники атаковали не менее шести крупных российских НПЗ в российских регионах. Источник Украинской службы Би-би-си в силовых структурах заявлял, что Украина с помощью таких атак реализует «подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России». «Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан», — говорил источник. Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на заводы.
ВСУ: во время ночной атаки удалось сбить 92 воздушные цели из 151
При атаке на Украину в ночь на 22 российские военные применили 151 средство воздушного нападения, заявили Воздушные силы ВСУ. Это был комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, говорится в утренней сводке.
В атаке были задействованы 63 ударных беспилотника типа Shahed, 12 баллистических ракет „Искандер-М“, 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенных с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря, пять крылатых ракет Х-22 (их запустили пять бомбардировщиков Ту-22М3 из Ростовской области), сказано в сводке.
Кроме того, были использованы семь аэробаллистических ракет Х-47М2 „Кинжал“, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и еще 22 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, подсчитали в ВСУ.
Сбить удалось 55 дронов-камикадзе, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две авиационные Х-59, заявили Воздушные силы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил о более 60 беспилотниках типа Shahed и около 90 ракет разных типов, задействованных при массированной атаке на страну.
Зеленский заявил о 90 ракетах и 60 дронах-камикадзе, атаковавших ночью Украину
В ночной атаке на Украину было задействовано более 60 беспилотников типа Shahed и около 90 ракет разных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Целью массированного обстрела он назвал электростанции и линии электропередачи, „плотину ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус“.
Ранее стало известно, что под удар в числе других энергообъектов попала ДнепроГЭС. Поступали неподтвержденные сообщения, что на дамбе в результате обстрела сгорел автобус. Власти Запорожской области сообщили, что данных о жертвах обстрела у них нет.
Зеленский перечислил регионы, где идет восстановление поставок электроэнергии — Харьков и Харьковская область, Запорожье, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая, Винницкая и Ивано-Франковская области. Ранее сообщалось, что Харьков был полностью обесточен в результате ночной атаки.
Зеленский снова призвал не откладывать решение вопроса о военной помощи Украине: „Системы Patriot должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы“.
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