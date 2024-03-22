ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (758-й день) | Песков: СВО стала войной. В Москве начали рассылать электронные повестки

„Предварительно, нам нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. „Укрэнерго“ и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали“, — сказал украинский премьер.

Шмыгаль добавил, что свет будут возвращать в три этапа. Первый этап — восстановление энергоснабжения критической инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, больницы); второй этап — населения; третий этап — промышленности.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — приводит его слова РИА Новости.

„Движение сознательных отказчиков“ предполагает, что повестки рассылают массово, „потому что власти Москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счет личной явки призывников“. „Мы не рекомендуем без острой необходимости посещать московские учреждения, связанные с призывом в армию“, — заявили в организации.

Москвичей, получивших повестку, приглашают в „Единый пункт призыва“ для уточнения документов воинского учета. В повестке, скрин которой опубликовала правозащитная организация, жителя Москвы приглашают прийти в военкомат 8 апреля.

Военный комиссариат Москвы начал рассылать местным жителям электронные повестки через портал mos.ru, сообщает правозащитное „Движение сознательных отказчиков“. Как пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“, сообщения о направленных повестках приходят на „Госуслуги“ и в виде СМС.

Украинские власти назвали комбинированный удар более 150 ракет и дронов самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Кроме объектов критической инфраструктуры, среди который есть ДнепроГЭС, пострадала жилая застройка. Известно о шести погибших мирных жителях — в Запорожье, Хмельницком и на ДнепроГЭС.

Минобороны России прокомментировало массированный удар по Украине, подтвердив не только саму атаку, но и то, что среди целей энергетическая инфраструктура.

„Это пока такие максима льно тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы максима льно нан ести такие потери противнику, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены до сих пор в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации“, — приводит его слова РБК-Украина.

За неделю российские войска уничтожили девять пусковых установок РСЗО „Vampire“, батарею зенитного ракетного комплекса „IRIS-T“, две станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“, „Нота“ и „Буковель-AD“.

Российские военные утверждают, что в результате удара „дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов“. Кроме того, якобы „уничтожена иностранная военная техника“, доставленная в Украину из стран НАТО.

С 16 по 22 марта „в ответ на обстрелы территории России“, „попытки прорыва и захвата населенных пунктов“ российские военные также нанесли „49 ударов возмездия по объектам на Украине“, цитирует „РИА Новости“ российское Минобороны.

Песков: СВО стала войной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете „Аргументы и факты“ заявил, что специальная военная операция (СВО) превратилась в войну. С 24 февраля 2022 года власти называют „специальной военной операцией“ вторжение в Украину.

„Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден“, — сказал Песков в интервью. „И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации“, — добавил он.

Позже в ежедневном разговоре с журналистами Пескову пришлось пояснить свои слова. Он заявил, что юридически в Украине все еще идет „специальная военная операция“, но фактически это „превратилось в войну“.

Песков не в первый раз говорит об этом. Например, 14 февраля в кулуарах „Форума будущих технологий“ рассуждал так: „Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт“.

После февраля 2022 года граждан России стали регулярно штрафовать за слово „война“ по административной статье о „дискредитации“ армии. За более развернутые антивоенные заявления россиян привлекают к уголовной ответственности по статьям о „военных фейках“ и „дискредитации“.