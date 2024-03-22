Полиция ищет пропавшую в Таллинне 17-летнюю девушку

Алекса ушла из дома в Пыхья-Таллинне в четверг, 21 марта, и до сих пор не вернулась.

Рост Алексы - около 165 см, она худощавого телосложения. У нее окрашенные в черный цвет волосы до плеч и серые глаза. На данный момент неизвестно, в какой одежде она ушла из дома.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Алексы или кто видел девушку, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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