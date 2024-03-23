„Мы думали, что голосуют женщины 65+, а оказалось — мужчины 45 лет и выше“. Рисуем идеальный портрет для Путина

17 марта 2024 года в Эстонии в Таллинне прошли очередные „выборы“ Путина. Да-да, не президента, а именно Путина. Ведь уже ни для кого не секрет, что это действо не имеет ничего общего со свободными демократическими выборами. И даже не потому, что есть многочисленные фальсификации, электронное голосование, которое представляет из себя „черный ящик“, а в самом принципе. Нельзя, даже с натяжкой, назвать честными выборами ситуацию, когда полностью зачищено политическое поле, когда самые яркие, известные политики убиты или сидят в тюрьмах, когда даже на муниципальных выборах не допускаются независимые кандидаты, а тех, кто смог проскочить многочисленные заслоны, посадили или выдавили из страны, когда нет никаких политических дебатов, нет независимых СМИ, а те СМИ, что есть, поют осанну исключительно одному кандидату. Когда не только закон о выборах переписывается под конкретного кандидата, а и конституция страны.