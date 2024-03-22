ЧМ-2024: Петрыкина и Лангербаур покажут свои произвольные. Сможет ли Нина вновь сотворить историю?

Обе девушки блестяще справились со своими задачами в короткой программе. Нина Петрыкина набрала 66.23 балла и заняла промежуточное 7-е место.

„Я счастлива снова соревноваться - это невероятно много значит выступать здесь сегодня да еще и получить такие высокие оценки. Я пока не до конца оправилась от травмы, поэтому каскад 3-3 делать пока не могу“, - сказала Нина Петрыкина сразу после проката.

Натали Лангербаур получила от судей 53.81 балла, заняла промежуточное 24-е место и выполнила свою задачу - пройти в произвольную программу!

„Это мой первый чемпионат мира. Я сегодня довольно сильно нервничала перед прокатом, но как только пошла музыка, все стало как надо“, - отметила Натали.

Победу в короткой программе одержала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи — 73,55 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 00:00 по эстонскому времени

Первая разминка

1. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

2. Нелла Пелконен (Финляндия)

3. Миа Риса Гомес (Норвегия)

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Натали Лангербаур (Эстония) 00:38

6. Сарина Йоос (Италия)

Вторая разминка

7. Маделин Скизас (Канада)

8. Моне Чиба (Япония)

9. Лорин Шильд (Франция)

10. Екатерина Куракова (Польша)

11. Йозефин Тальегард (Швеция)

12. Ольга Микутина (Австрия)

Третья разминка

13. Кимми Репонд (Швейцария)

14. Ливия Кайзер (Швейцария)

15. Нина Пинзарроне (Бельгия)

16. Эмбер Гленн (США)

17. Нина Петрыкина (Эстония) 2:41

18. Хана Йошида (Япония)

Четвертая разминка

19. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

20. Ю Ен (Южная Корея)

21. Каори Сакамото (Япония)

22. Изабо Левито (США)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

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