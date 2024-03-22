ЧМ-2024: Американцы лидируют после ритм-танца, эстонский дуэт в произвольную не прошел

Эстонию в танцах на льду представила французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. За свой прокат ребята получили 57.09 балла и на этом завершают свое выступление на чемпионате мира на итоговом 33-м месте. Из 36 пар в произвольную прошли 20 лучших дуэтов.

Шведский фигурист Николай Майоров ровно год назад перешёл из одиночного катания в танцы. В соцсетях Николай рассказал, что всегда хотел попробовать себя в других видах фигурного катания. Но не это оказалось определяющим в решении перейти в танцы. У него травма, которая не даёт возможности ему прыгать. И в этом году он на чемпионате мира! Со своей партнершей Николай занимает итоговое 28 место.