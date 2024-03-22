Зимние виды
22.03.2024, 23:16

ЧМ-2024: Американцы лидируют после ритм-танца, эстонский дуэт в произвольную не прошел

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Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Мэдисон Чок и Эван Бейтс
ФОТО: CJ GUNTHER | Scanpix

22 марта танцевальные дуэты выступили на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами. По итогам представления ритм-танцев промежуточными лидерами соревнований стали действующие чемпионы мира - американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - на втором месте, а Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады - забрали малую бронзу чемпионата.

Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко

Эстонию в танцах на льду представила французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. За свой прокат ребята получили 57.09 балла и на этом завершают свое выступление на чемпионате мира на итоговом 33-м месте. Из 36 пар в произвольную прошли 20 лучших дуэтов.

Шведский фигурист Николай Майоров ровно год назад перешёл из одиночного катания в танцы. В соцсетях Николай рассказал, что всегда хотел попробовать себя в других видах фигурного катания. Но не это оказалось определяющим в решении перейти в танцы. У него травма, которая не даёт возможности ему прыгать. И в этом году он на чемпионате мира! Со своей партнершей Николай занимает итоговое 28 место.

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 90,08

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,52

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,51

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,60

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,30

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 80,99

7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,01

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,26

9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,89

10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,79

11. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,74

12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,46

13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 73,05

14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 71,89

15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,81

16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,44

17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,66

18. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 68,25

19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,04

20. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,92

21. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 66,39

22. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 65,86

23. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 65,21

24 Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 64,59

25. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 63,64

26. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,30

27. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 62,76

28. Милла Рууд Ритан – Николай Майоров (Швеция) – 61,13

29. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 59,16

30. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай) – 58,80

31. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 58,52

32. Джина Зендер - Беда Леон Зибер (Швейцария) - 58.19

33. Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) - 57.09

34. Оливия Оливер - Филип Бояновски (Польша) - 54.19

35. Ханна Якукс - Алессио Гали (Нидерланды) - 51.99

36. Эдриен Кархарт - Александр Колосовский (Азербайджан) - 49.56

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