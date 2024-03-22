ЧМ-2024: Эстонско-французский танцевальный дуэт зажег на льду, но, скорее всего, в произвольную не прошел

Шведский фигурист Николай Майоров ровно год назад перешёл из одиночного катания в танцы. В соцсетях Николай рассказал, что всегда хотел попробовать себя в других видах фигурного катания. Но не это оказалось определяющим в решении перейти в танцы. У него травма, которая не даёт возможности ему прыгать. И в этом году он на чемпионате мира!