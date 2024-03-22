Зимние виды
22.03.2024, 18:26

ЧМ-2024: Эстонско-французский танцевальный дуэт зажег на льду, но, скорее всего, в произвольную не прошел

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Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко
Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко
ФОТО: GEOFF ROBINS | Scanpix

22 марта танцевальные дуэты выступают на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами. Эстонию в танцах на льду представила французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. За свой прокат ребята получили 57.09 балла. Пройдут ли они в произвольную - зависит от выступления их соперников. Из 36 пар эстонцы выступали пятыми. В произвольную пройдут 20 лучших дуэтов.

Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко

Шведский фигурист Николай Майоров ровно год назад перешёл из одиночного катания в танцы. В соцсетях Николай рассказал, что всегда хотел попробовать себя в других видах фигурного катания. Но не это оказалось определяющим в решении перейти в танцы. У него травма, которая не даёт возможности ему прыгать. И в этом году он на чемпионате мира!

В танцах на льду развернётся яркая схватка между действующими чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом из США и хозяевами соревнований — канадцами Пайпер Гиллес/Полем Пуарье. К их противостоянию обязательно присоединятся чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и лучший танцевальный дуэт Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:20 по эстонскому времени.

Трансляция на ETV+: 22 марта, 20:30 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)

Вторая разминка

5. Солен Мазенг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) 17:59

6. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

7. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

Третья разминка

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) 

Четвертая разминка

13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

15. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Пятая разминка

17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

18. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

19. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

20. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

21. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

Шестая разминка

22. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

23. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

24. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

25. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

26. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Седьмая разминка

27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

28. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

29. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

30. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

31. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

Восьмая разминка

32. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

34. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

35. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

36. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

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