ЧМ-2024: Эстонско-французский танцевальный дуэт зажег на льду, но, скорее всего, в произвольную не прошел(2)
22 марта танцевальные дуэты выступают на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами. Эстонию в танцах на льду представила французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. За свой прокат ребята получили 57.09 балла. Пройдут ли они в произвольную - зависит от выступления их соперников. Из 36 пар эстонцы выступали пятыми. В произвольную пройдут 20 лучших дуэтов.
Шведский фигурист Николай Майоров ровно год назад перешёл из одиночного катания в танцы. В соцсетях Николай рассказал, что всегда хотел попробовать себя в других видах фигурного катания. Но не это оказалось определяющим в решении перейти в танцы. У него травма, которая не даёт возможности ему прыгать. И в этом году он на чемпионате мира!
В танцах на льду развернётся яркая схватка между действующими чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом из США и хозяевами соревнований — канадцами Пайпер Гиллес/Полем Пуарье. К их противостоянию обязательно присоединятся чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и лучший танцевальный дуэт Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:20 по эстонскому времени.
Трансляция на ETV+: 22 марта, 20:30 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
Вторая разминка
5. Солен Мазенг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) 17:59
6. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)
7. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
Третья разминка
10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
Четвертая разминка
13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
15. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Пятая разминка
17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
18. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
19. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
20. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
21. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
Шестая разминка
22. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
23. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
24. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
25. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
26. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Седьмая разминка
27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
28. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
29. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
30. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
31. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
Восьмая разминка
32. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
34. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
35. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
36. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
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