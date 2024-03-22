ЧМ-2024: Эстонию в танцах на льду представит эстонско-французский дуэт(1)
22 марта танцевальные дуэты выступят на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами. Представлять Эстонию в танцах на льду будет французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. У ребят очень непростой путь в фигурном катании.
Дуэт не смог начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазенг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии в марте 2023 года. Тогда ребята в произвольную программу не попали. Пожелаем им удачи в этом году!
В танцах на льду развернётся яркая схватка между действующими чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом из США и хозяевами соревнований — канадцами Пайпер Гиллес/Полем Пуарье. К их противостоянию обязательно присоединятся чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и лучший танцевальный дуэт Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:20 по эстонскому времени.
Трансляция на ETV+: 22 марта, 20:30 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
Вторая разминка
5. Солен Мазенг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) 17:59
6. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)
7. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
Третья разминка
10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
Четвертая разминка
13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
15. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Пятая разминка
17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
18. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
19. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
20. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
21. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
Шестая разминка
22. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
23. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
24. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
25. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
26. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Седьмая разминка
27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
28. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
29. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
30. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
31. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
Восьмая разминка
32. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
34. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
35. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
36. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.