ЧМ-2024: Эстонию в танцах на льду представит эстонско-французский дуэт

Дуэт не смог начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазенг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии в марте 2023 года. Тогда ребята в произвольную программу не попали. Пожелаем им удачи в этом году!