Обложение пенсий подоходным налогом — это обман пенсионеров со стороны правительства

В начале марта правительство сообщило, что в следующем году наряду с другими налоговыми изменениями освобождение пенсий от подоходного налога будет оставлено на уровне средней пенсии этого года, то есть 776 евро.

Поскольку в 2025 году, согласно прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия вырастет до 826 евро, это, по сути, означает отказ от данного в коалиционном договоре обещания не облагать среднюю пенсию налогом.

20 и 21 марта Институт общественных исследований провел опрос, в котором приняли участие 1002 человека.

Респондентам был задан вопрос: „Считаете ли вы, что правительство обмануло пенсионеров, отказавшись от освобождения средней пенсии от подоходного налога, обещанного в коалиционном договоре?“ Также пояснялось, что по решению правительства с 2025 года освобождение пенсий от подоходного налога останется на уровне 776 евро в месяц и что, по прогнозу Минфина, в 2025 году средняя вырастет до 826 евро, в связи с чем со средней пенсии придется заплатить подоходный налог в размере 11 евро в месяц, или 132 евро в год.

77% участников опроса ответили на вопрос „Да“ или „Скорее да“, 15% — „Скорее нет“ или „Нет“, 8% затруднились с ответом.

94% сторонников Центристской партии, 93% сторонников EKRE, 90% сторонников Isamaa, 77% сторонников Социал-демократической партии и 62% сторонников Eesti 200 считают, что отказ от обещания, зафиксированного в коалиционном договоре, является обманом пенсионеров. Среди сторонников Партии реформ мнения разделились поровну: 46% считают, что отказ от обещания является обманом пенсионеров, а 46% так не считают.

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