Футбол
22.03.2024, 01:56

Тренер сборной Эстонии о поражении от Польши: мы позволили себе пропустить слишком много голов

 
Eigo Kaljurand
Varssavi
Томас Хэберли
Томас Хэберли
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В четверг, 21 марта, сборная Эстонии по футболу в полуфинальном матче плей-офф отбора на Европы-2024 на выезде с разгромным счетом проиграла Польши (1:5).

„Конечно, мы хотели гораздо большего. В первые минуты у нас были небольшие трудности, но затем нам удалось выиграть несколько дуэлей. К сожалению, соперник всё равно забил очень быстрый гол, что, конечно, плохо. Потом красная карточка очень осложнила ситуацию, потому что мы проигрывали. Но команда упорно сражалась до самого перерыва“, — вспоминал он первый тайм, который завершился со счетом 0:1.

Главный тренер признал, что игра Максима Паскочи, получившего вторую желтую карточку на 27-й минуте, была неудачной и что защитник сыграл слишком наивно в ситуации со второй желтой карточкой. Окажись он в этой ситуации на несколько мгновений раньше или позже, все могло бы сложиться совсем иначе.

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