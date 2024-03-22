22.03.2024, 01:56
Тренер сборной Эстонии о поражении от Польши: мы позволили себе пропустить слишком много голов
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 21 марта, сборная Эстонии по футболу в полуфинальном матче плей-офф отбора на Европы-2024 на выезде с разгромным счетом проиграла Польши (1:5).
„Конечно, мы хотели гораздо большего. В первые минуты у нас были небольшие трудности, но затем нам удалось выиграть несколько дуэлей. К сожалению, соперник всё равно забил очень быстрый гол, что, конечно, плохо. Потом красная карточка очень осложнила ситуацию, потому что мы проигрывали. Но команда упорно сражалась до самого перерыва“, — вспоминал он первый тайм, который завершился со счетом 0:1.