ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (757-й день) | Советник Байдена по нацбезопасности: Россия уже проиграла войну с Украиной
Подводим итоги очередного дня войны.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил в среду вечером Киев с необъявленным визитом. По мнению Салливана, Россия уже проиграла в войне с Украиной. „Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось“, — подчеркнул он.
Представитель администрации США считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной.
„Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа“, — сказал Салливан.
Российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Украине.
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук утверждает, что в результате работы ПВО в районе Киева сбиты все российский ракеты. По его словам, уничтожена 31 ракета: 29 крылатых и две баллистических. По предварительной информации, в результате российского обстрела в Киеве пострадали 13 человек, среди них ребенок.
В министерстве обороны РФ в ходе брифинга для журналистов прокомментировали массированный ракетный удар по Киеву. По утверждению российской стороны, войска в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами „Кинжал“, по центрам принятия решений ВСУ. „Цели удара достигнуты. Все объекты поражены“, — заявили в министерстве.
В результате ракетной атаки в Киеве повреждены шесть учебных заведений, сообщили в городской государственной администрации.
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все пострадавшие — две женщины и трое мужчин — госпитализированы.⠀
В Белгороде в результате обстрела повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном доме есть угроза обрушения балкона. Кроме того, повреждены „Белгород-Арена“, один из корпусов образовательного учреждения, линии электропередачи.
В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили над Белгородской областью 10 снарядов системы залпового огня Vampire.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 123 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
• За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гриценково, Поповка, Большая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздоловка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодязи, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.
• Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• На северском и слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинких сил на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
• Вооруженные силы Украины отразили 17 атак на Лиманском направлении, пять — на бахмутском, 14 — на авдеевском, 24 — на новопавловском, семь — на ореховском, три — на херсонском. На купянском направлении российские войска наступательных действий не вели.
• Вооруженные силы Украины продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая вдоль всей линии фронта.
• В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили один склад боеприпасов.
По данным министерства обороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской.
„Всего из различных видов вооружения — минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация — были атакованы 101 населенный пункт и 146 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется“, — сообщили в медиа-центре Минобороны Украины.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами „Кинжал“, по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наемников. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.
• На белгородском направлении российские войска продолжают проводить мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины.
• На донецком направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и заняли железнодорожную станцию Алебастровая в Донецкой области.
• На авдеевском направлении занят населенный пункт Тоненькое Донецкой области. В районе населенного пункта Новгородское отражена контратака ВСУ.
• На южно-донецком направлении российские войска улучшили тактическое положение. В районе Водяного Донецкой области отражена контратака ВСУ.
• Российская армия поразила склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотников, а также живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах.
• Средства ПВО сбили 163 украинских беспилотника, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Эстония направит Украине новый пакет помощи на 20 миллионов евро. Об этом во время визита в Киев сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. В новый пакет помощи среди прочего войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, взрывчатые вещества, противогазы и снайперское снаряжение.
В НАТО считают необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности.
„Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется“, – сказал Бауэр, который сегодня впервые с начала войны приехал в Киев.
Один человек погиб, четверо пострадали при обстреле Николаева. Уточненные данные сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, одна мирная жительница погибла, еще три женщины и один мужчина получили ранения. Российское агентство ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что при обстреле Николаева поражен машиностроительный завод „Зоря“ — „Машпроект“.
ООН: Россия целенаправленно уничтожает свободы на оккупированных территориях. Россия создала в захваченных областях Украины „удушающую атмосферу страха“ и использует ее для контроля над жителями, подавления инакомыслия и развертывания репрессий. К такому выводу приходят эксперты Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека в своем отчете.
Упоминаются 687 случаев произвольных задержаний, 48 случаев сексуального насилия, 26 казней гражданских лиц на месте и убийство 30 человек во время содержания под стражей (и это только доказанные случаи).
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