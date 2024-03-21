ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (757-й день) | Советник Байдена по нацбезопасности: Россия уже проиграла войну с Украиной

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил в среду вечером Киев с необъявленным визитом. По мнению Салливана, Россия уже проиграла в войне с Украиной. „Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось“, — подчеркнул он.

Представитель администрации США считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной.

„Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа“, — сказал Салливан.

Российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Украине.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук утверждает, что в результате работы ПВО в районе Киева сбиты все российский ракеты. По его словам, уничтожена 31 ракета: 29 крылатых и две баллистических. По предварительной информации, в результате российского обстрела в Киеве пострадали 13 человек, среди них ребенок.

В министерстве обороны РФ в ходе брифинга для журналистов прокомментировали массированный ракетный удар по Киеву. По утверждению российской стороны, войска в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами „Кинжал“, по центрам принятия решений ВСУ. „Цели удара достигнуты. Все объекты поражены“, — заявили в министерстве.

В результате ракетной атаки в Киеве повреждены шесть учебных заведений, сообщили в городской государственной администрации.