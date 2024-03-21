Член Центристской партии Игорь Грязин объяснил, почему присоединился к инициаторам вотума недоверия Михаилу Кылварту

„Есть одна причина - это последнее решение окружного суда. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда партии скоро понадобится выплатить миллион евро, сохраняя при этом кресло мэра, это потенциально... Скажем так, коррупционный риск здесь точно присутствует. Эти две позиции совершенно взаимоисключающие. Председатель партии-должника не может быть мэром и наоборот“, - пояснил ERR свою подпись под заявлением о выражении недоверия мэру Игорь Грязин.

Голос Грязина даст математическую возможность сформировать в столице коалицию, в которую войдут Партия реформ, Isamaa, Eesti 200 и Социал-демократическая партия.

Если Грязин все-таки проголосует за недоверие, то, согласно уставу, он будет исключен из Центристской партии.

„Я не прыгаю из партии в партию. Центристская партия терпела меня два или три года. Было бы глупо встать, повернуться спиной и сказать, что сейчас я ухожу. Но если скажут, мол, дорогой Игорь, твое время истекло, то я уйду. И тогда у меня не будет какого-то выбора. Я являюсь одним из основателей Партии реформ. И мне больше некуда вернуться, кроме партии, которую я основал“, - заявил Грязин.

Как уже сообщалось, сегодня, 21 марта, на заседании Таллиннского городского собрания 37 депутатов инициировали вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, который также является председателем Центристской партии.

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